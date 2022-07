La directiva de Chivas ya tomó una decisión y Santiago Ormeño será nuevo futbolista rojiblanco; sin embargo, mucha afición del conjunto tapatío está inconforme debido a que el atacante representa a la selección de Perú pese a también ser mexicano, por lo que un histórico delantero y que portó la camiseta del Rebaño salió en su defensa.

Los estatutos del Guadalajara son claros, cualquier jugador que sea “mexicano de nacimiento” puede portar la playera de la escuadra tapatía, circunstancia que cumple el delantero de 28 años ya que nació en la Ciudad de México, aunque al ser hijo de padre peruano, también cuenta con dicha nacionalidad.

El exdelantero del chiverío, Francisco Palencia, defendió a Ormeño y aseguró que cumple con los requisitos para jugar en el equipo de la Perla de Occidente, explicando que su decisión de defender la playera del combinado sudamericano se debe a que en el Tricolor nunca le dieron la oportunidad, situación que han hecho muchos extranjeros que se han naturalizado mexicanos para poder disputar una Copa del Mundo.

“Santiago es más mexicano tanto como los que somos mexicanos porque conozco a su padre. Hizo lo mismo que hicieron muchos naturalizados, la única oportunidad de ir a una Selección Absoluta era con Perú, porque en México no tenía cabida. Tiene dos pasaportes, el peruano y mexicano. Criticamos a los nacionalizados que vienen aquí y después se regresan a su país y siguen viviendo en Argentina y no podemos darle chance a Santiago, un mexicano que no va a la selección porque no tiene cabida, pero en la peruana sí”, declaró el ahora analista a Fox Sports.

Arma de doble filo

Palencia dejó en claro que si Ormeño consigue ser productivo en la delantera de Chivas se acabarán las críticas, aunque en caso de que suceda lo contrario, se incrementarán las críticas: “Lo pueden criticar, pero cuando empiece a marcar goles, todos nos vamos a tener que callar. El tema es si no marca, ahí vendrá nuevamente la explosión”, concluyó.

