J. J. Macías y Alexis Vega desmienten presunto caso de indisciplina del que se les acusa

Los jugadores de Chivas convocados a la Selección a la Selección Sub-23 han sido acusados de cometer indisciplina durante la más reciente concentración con El Tri juvenil por lo que han salido a defenderse.

José Juan Macías publicó un comunicado en Twitter donde explica lo ocurrido y acusa a los medios de comunicación de haberlo inventado.

"Se me avisó que el día 17 de marzo, una revista a la cual no me gustaría mencionar, publicará una nota sobre supuesta indisciplina de mi parte y de alguno de mis compañeros. Hace ya un par de semanas tuvimos una concentración con la Selección Mexicana Sub-23, rompimos concentración a las 12 del día y dado que teníamos nuestro regreso a la Ciudad de Guadalajara a la noche, decidimos ir a comer a un restaurante en la zona de Polanco de CDMX" expresa un extracto del comunicado.

Vega tampoco se quedó atrás y lanzó su réplica acusando al medio en cuestión de difamación.

"Una revista saldrá mañana a difamarme en una publicación en la que alegan una supuesta infidelidad, la que desmiento aquí y ahora en forma categórica", publicó Vega.

Ambos jugadores aclararon que se trató de una comida con amigos durante su tiempo libre ya que se dio después de romper concentración con la selección y mientras esperaban la hora de su vuelo de regreso a Guadalajara.