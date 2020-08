Javier López confiesa que rechazó ofertas para salir de Chivas y así callar a sus detractores

La situación de la actual plantilla que tiene Chivas es una de las consideradas mejores, pero que pese a tener buenos nombres en el plantel, no ha podido ganar en este inicio de campeonato, considerando que ya se han disputado dos partidos del Torneo Guard1anes 2020.

Javier López es uno de los jugadores que más ha sido criticado durante este proceso por parte de los aficionados. El jugador rojiblanco platicó durante este miércoles con TUDN, en el que confesó que rechazó ofertas de otros clubes, las cuales se quedará en Guadalajara para callar a sus detractores.

“Me salieron muchísimas oportunidades aquí en México y Estados Unidos. Me salió una oferta muy buena económicamente donde ya podría tener mi futuro asegurado, pero no lo vi así, lo vi que tengo un reto aquí y me gustaría callarles boca a todos esos, con todo respeto, a toda esa gente que habla muy mal de mí. A final cuentas es gente que no ubico, que no sé quiénes son”.

Javier López en los entrenamientos de Chivas. (Jam Media)

Además, el jugador agregó “Ya me da risa, porque digo ¿qué hago? Ni digo nada. Lo único que hago es me quedo callado y trabajo”, explicando que desconoce porque les llegan tantas críticas a las redes sociales.

Por otra parte, el jugador contó que recibió críticas en el partido con León, en la cual solo estuvo siete minutos en el campo de juego, y se le criticó más que al equipo, esperando que los comentarios se hagan en conjunto y no solo con él.

“En el partido contra León me tocó jugar 7 minutos, que es nada y me tocó que León nos estaba dando una paseada, no podíamos tener el balón y se habló más de mí que del equipo, así como me piden a mí que le eche ganas ojalá lo hicieran con los demás compañeros porque no tengo problema, pero sí incomoda”.

López no sumó minutos en el encuentro ante Santos Laguna, en el que solo estuvo siete minutos en el campo, por lo que está trabajando para pelear un puesto en el equipo titular del equipo, ganándose la confianza de Luis Fernando Tena.