Jesús Sánchez mostró su empatía con la protesta feminista de este lunes a través de en Twitter

Este lunes 9 de marzo se llevó a cabo un paro nacional de mujeres en México y en Chivas de Guadalajara no fue la excepción y el 'Chapito' Sánchez expresó a través de su cuenta personal de Twitter como sintió este día.

"Llegar al club y no encontrarte con las mujeres con las que normalmente te saludas todos los días (aseo, nutriólogas, secretarias y fisioterapeutas) fue muy extraño. No está chido sin ellas. Soy hombre pero me educó una mujer, tengo esposa, hija y hermanas", explicó.

Que un jugador de un club tan importante como Chivas muestre su empatía con este tipo de protestas es muy importante para que el movimiento que busca la igualdad de género siga sumando adeptos en el territorio nacional.

José Juan Macías y Antonio Briseño también mostraron su apoyo a este movimiento al compartir las palabras de Sánchez.