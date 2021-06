JJ Macías y las razones que ponen en riesgo su participación en Juegos Olímpicos

El presente de José Juan Macías, atacante de las Chivas de Guadalajara no es el más alentador, pues su lugar en la Selección Mexicana Sub-23 que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio pende de un hilo, ya que su rendimiento ha venido a menos desde hace varios meses y el técnico Jaime Lozano no está del todo convencido de incluirlo en la lista definitiva para la justa veraniega.

En la gira por España donde el cuadro Tricolor ha sostenido algunos partidos de preparación con miras a los Juegos Olímpicos, Macías ha perdido protagonismo debido a que su rendimiento ha estado lejos de las expectativas, pues no ha marcado gol y en algunos duelos ni siquiera ha sido titular, por ello el “Jimmy” podría dejarlo fuera de la convocatoria final que se entregará a finales de mes.

Ante ello, se suman los nombres de los posibles refuerzos para la justa veraniega donde además de Hirving Lozano, también se ha ventilado el de Henry Martín, por ello luce complicado que el conjunto nacional vaya a Tokio con cuatro delanteros, ya que también está compitiendo por un lugar Eduardo Aguirre, el atacante del Santos Laguna que luce en mejor momento que JJ, luego de los dos goles que marcó el sábado pasado ante Australia.

“No ha podido lucir, no ha podido ser ese jugador determinante como en Chivas y León. Si ponemos en una balanza y hablamos de momentos, el “Mudo” Aguirre va ganando. Ha comenzado a mencionarse que ya están definidos los refuerzos de la selección y que uno de ellos es Henry Martín, en una lista de 18 de jugadores veo complicado que vayan 3 delanteros. Me da la impresión de que JJ Macías corre peligro de no ir a los juegos olímpicos”, publicó el periodista Jesús Bernal en su canal de YouTube.

El goleador de las Chivas, quien suma 19 goles con la camiseta rojiblanca y lleva 549 minutos sin anotar un gol en un partido oficial, ha ido perdiendo fuerza con el Tricolor desde que se jugó el Preolímpico, donde solamente marcó un gol y al cual llegó lesionado, incluso se llevó los abucheos de los aficionados.