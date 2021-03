No tienen esa hambre: José Luis Higuera lanza dura crítica a jóvenes de Chivas

Para José Luis Higuera, ex CEO de las Chivas de Guadalajara, los jugadores de fuerzas básicas que suben al primer equipo van perdiendo el hambre y por ende la capacidad de sobresalir, por lo que señaló que José Juan Macías sí es un caso de éxito que tarde o temprano llegará al futbol de Europa.

En entrevista para Mediotiempo, el directivo señaló que desde su paso por Chivas no se explica por qué los futbolistas que daban el salto a Primera División, se iban perdiendo en el camino, pues argumentó que no considera que les pese la camiseta.

El liderazgo de nuestro presidente @RaymundoLopezO del @cceemich nos permite aterrizar propuestas y trabajar en conjunto con nuestros legisladores que nos representan en el congreso, honrado y orgulloso de participar. #unidospormichocan #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/XNAahk6zba — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) February 1, 2021

“Realmente creo que a ningún joven de Chivas le pesa la playera o no la entiende, pero creo que es un tema de hambre, y lo platicamos mucho cuando estábamos ahí. A estos chicos algo les pasa que no tienen esa hambre cuando llegan al primer equipo, no sé si se las mata un poco estar en fuerzas básicas y llegábamos a platicar de cómo incentivar situaciones de las fuerzas básicas realmente les hiciéramos no sentirse en Chivas”, apuntó uno de los propietarios del Morelia en la Liga de Expansión.

Jammedia

Higuera aclaró que actualmente en el vestido del Rebaño Sagrado, los jugadores que son líderes no son los que surgieron desde las fuerzas inferiores de la institución: “Sí, es el desenfoque, le puedes llamar fama, obviamente al jugador que viene de fuera le cuesta más, hoy si Chivas pudiera tener sus referentes de fuerzas básicas sería más sólido, cuando eso se ha logrado el equipo es muy sólido, pero hoy los referentes que vas recordando vienen de fuera, entonces creo que hay un tema interno entre los jóvenes que vienen y los referentes de fuera”.

En este sentido, resaltó la situación de José Juan Macías a quien ve con la calidad para sobresalir en Chivas y también en el futbol europeo, sobretodo por su mentalidad: “Hoy José Juan Macías es el gran referente de Chivas, lo asume bien, está comprometido. Yo creo que hoy lo lleva, es un jugador que asume bien ese papel, creo que tiene un liderazgo muy bueno, nato, creo que su juventud le ha jugado algunas inocentadas, por llamarlo así que lo ha expuesto un poco. Si pudiera dar un comentario, hablando de enfoque, creo que le hablan y le dicen tanto de Europa que aunque tenga el 20 o 30 por ciento se desenfoca, creo que para mí él estaría en Europa con un enfoque 100 por ciento en Chivas”.