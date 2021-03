Las 2 razones que mantienen "bajoneado" a Alejandro Mayorga

El Deportivo Guadalajara derrotó 2-1 al Club Universidad Nacional en la Jornada 8 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX y mucho tuvo que ver Alejandro Mayorga. El lateral izquierdo marcó el gol que significó el triunfo, además de completar un buen partido en líneas generales.

El elemento de 23 años regresó a Chivas tras su préstamo en Pumas UNAM y no le costó trabajo ganarse un lugar dentro del once inicial de Víctor Manuel Vucetich. A pesar de que atraviesa un gran momento futbolístico en lo individual gracias a estelares actuaciones, lo cierto es que no está del todo contento en tierra tapatía, tal como indicó SanCadilla.

Ale Mayorga, un poco "bajoneado" (Imago 7)

La columna fue tajante al indicar que se encuentra "bajoneado" por dos razones en específico. La primera es por haber salido de la UNAM, club en donde se sentía a gusto completamente y donde ya estaba asentado. "Mayorga tenía otros planes en mente hace unos meses, ya que él imaginaba que seguiría con los Auriazules, a los que les tiene un gran cariño. Prueba de ello fue el no festejar el tanto del triunfo el domingo pasado", se puede leer.

Columna de SanCadilla sobre Mayorga

Cabe resaltar que Pumas intentó hacer efectiva la opción de compra por Mayorga, pero Chivas le puso un precio inalcanzable de 4 millones de dólares. Los Felinos ofrecieron el pase de Andrés Iniestra para conseguir una rebaja, pero no consiguieron una respuesta favorable por parte de la directiva rojiblanca. Por eso, al lateral izquierdo no le quedó otra opción que regresar al club dueño de su pase.

El otro motivo de su infelicidad ha sido la salida un jugador del Guadalajara en el último mercado de pases: "Lo que también bajoneó a Alejandro fue la partida de Eduardo López, con quien lleva una amistad de años desde las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado". La Chofis emigró a la MLS en busca de recuperar su nivel, algo que le dolió a Mayorga.