El legendario exmediocampista de las Chivas de Gudalajara, Adolfo Bautista, reveló una épica confesión al valorar su lealtad al Rebaño inclusive antes de hacer historia con la playera rojiblanca tras rechazar una tentadora oferta en el mercado de pases y además, identificó a los culpables de su intempestiva salida del redil. ¡Hasta de Jorge Vergara habló el Bofo!

El inolvidable volante del Rebaño Sagrado, autor del gol para el campeonato en aquel Torneo Apertura 2006, fue invitado por su excompañero Ramón Morales a su nuevo podcast en el canal de YouTube: Tiro Libre con el Capi, donde reveló que, después de una destacada temporada con el extinto Monarcas Morelia, rechazó una jugosa oferta de un equipo muy importante en el futbol mexicano. ¿Cuál?

El Bofo, durante su extensa conversación con el excapitán de las Chivas en el podcast, se refirió hasta a Jorge Vergara al revelar que ya había confirmado su traspaso a Chiapas cuando habló con el entonces propietario y recordó que "me dijo: Oye, ¿que no quisiste jugar contra Jaguares?. Yo dije que a mí me mandaron a la tribuna, pero Chepo (José Manuel) y Nestor (de la Torre) dijeron que no quise jugar y por eso me pusieron como transferible".

Bautista recordó su conversación con Vergara Madrigal al salir de Chivas (IMAGO7)

Ramoncito confirmó la versión de su excompañero y agregó que Vergara Madrigal les consultó al vestidor a quién preferían si al jugador (Adolfo Bautista) o al cuerpo técnico y directivos (José Manuel y Néstor de la Torre) tras agregar que "Jorge Vergara me dijo: Esto no se queda así; si te hicieron eso, tú quédate y ellos dos se van. Pero yo no quise quedarme, porque ya había dado mi palabra a Jaguares. A las dos semanas o al mes corrieron a los dos".

Morales y Bautista se reunieron con Fernando Hierro (Chivas)

La épica confesión del Bofo de su lealtad a Chivas

Bautista se mantiene activo con las Leyendas del Guadalajara (IMAGO7)

El Bofo Bautista le reveló a su excapitán en Guadalajara que "estando en Morelia llega un representante y me ofrece América. Me dijeron: Oye, están interesados los del América. Cuando me dijo quien era yo le dije: no quiero ir. Oye, pero es el más importante y yo le contesté: el más importante es Chivas". Morales le hizo ver que pasar de Monarcas al América iba a ser un cambio importante; a lo que el exvolante reconoció que "sí, era un cambio, pero yo en mi mentalidad estando en ese equipo no me sentiría a gusto, porque yo soy Chiva y yo siempre lo he manifestado. Me dijeron que iba a ganar más, pero para mí Chivas era el mejor".

