El histórico mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Ramón Morales, apareció esta semana como voz autorizada en una entrevista exclusiva para referirse al futuro inmediato del estelar Alexis Vega en el redil al dar su opinión y además, le envió su recomendación tras una posible oferta de Tigres UANL para llevarse al atacante en el venidero mercado de pases para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, con la ausencia del feroz delantero por su compromiso con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Qatar 2022, reporta de vuelta el lunes 31 de octubre para someterse a las valoraciones médicas y físicas de rigor en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para arrancar una extensa pretemporada de dos meses que llevará a los tapatíos a una concentración de 10 días en la exclusiva zona turística de Isla Navidad en noviembre y luego, a una gira de dos partidos por España, los primeros días de diciembre.

Morales, inolvidable volante de excelso perfil zurdo a principios de este siglo con las Chivas, fue entrevistado de forma exclusiva por la cadena TUDN después de ser parte de un cuarteto de leyendas del Guadalajara que se reunió en Verde Valle con el nuevo director deportivo de la organización: Fernando Hierro, con quien platicó intimamente y le dio su consejo para el armado del plantel principal.

Ramoncito, como se conoció cariñosamente al volante rojiblanco, recalcó que el tema de la supuesta oferta de los Tigres UANL por el estelar Alexis Vega no se tocó en la plática con Fernando Hierro, aunque ofreció su punto de vista sobre ello en la entrevista que dio a la cadena TUDN y advirtió que "no se debe dejar salir a ningún jugador, tienen que llegar. Si el Guadalajara quiere ser un equipo que esté compitiendo, más arriba de lo que ha hecho, que no lo ha hecho nada bien, pues tiene que tener a Alexis Vega y llegar jugadores de esa calidad".

El mediocampista, campeón con las Chivas en el Apertura 2006, agregó que se debe "mantener una base. Ya que se tiene de jugadores jóvenes mexicanos, que si llegan jugadores, bien escogidos también, digamos que la playera no les pese y puedan cumplir con su nivel de juego, van a aportar y ayudar mucho a los jóvenes y ahí sí se convierte el equipo mucho más competitivo y así ha sido siempre, ojalá que Vega no se vaya"

