"La polémica contra el técnico es una exageración": Jesús Molina por críticas en redes sociales

En los últimos días, principalmente tras la derrota del Club Deportivo Guadalajara ante Tigres, abundaron los comentarios en redes sociales sobre el desempeño del equipo e hicieron tendencia nacional la consigna #FueraTena.

Sobre esta situación le consultaron en conferencia de prensa al capitán del equipo, Jesús Molina, respondiendo que si bien respeta las opiniones no comparte un ápice de lo que señalan los fanáticos ya sea en Twitter, Facebook o Instagram.

"Esto viene de unos cinco años para acá donde las redes hacen el boom. No generalizo porque veo las redes, pero hay quienes no tienen ni idea y crean hashtags o algo que no es y genera polémica para provocar inseguridad. No hay que hacer caso, hay que saber y reconocer lo que se hace mal y lo que se hace bien", sostuvo el mediocampista.

En ese sentido, aseguró que las voces que piden la salida inmediata del Flaco del banco rojiblanco "para mi es una exageración, pero es normal que la gente esté desesperada, hay frustración y desesperación pero debemos trabajar, solo podemos decir que daremos lo mejor de nosotros, queremos salir del bache y ese será el sentir el sábado. Sé que ya están vendidos los boletos y será un entorno rojiblanco, por actitud no será y vamos a dejar todo".

Finalmente, reconoció que ya es momento de demostrar porqué están en este club, señalando que "la directiva hizo el esfuerzo de contratar, el cuerpo técnico da un sistema y elige a los mejores para este; luego está en nosotros plasmar una idea en la cancha, que muchas veces no se da por un mal pase".