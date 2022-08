El delantero estelar de Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS), Javier Chicharito Hernández, reaccionó la tarde de este martes a su reencuentro con las Chivas de Guadalajara en el partido inaugural de la Leagues Cup 2022 y sostuvo que será un encuentro muy especial frente al "mejor equipo de México" al ser canterano rojiblanco, por lo que reconoció que la institución tapatía siempre va a ser una prioridad en su vida.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este martes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones del Dignity Health Sports Park en Carson, para darle los toque finales a los prepararativos de su próximo compromiso: frente al Galaxy en el SoFi Stadium de la localidad de Inglewood, correspondiente a la inauguración del Showcase de la Leagues Cup 2022.

Chicharito, durante el Día de Medios previo al comienzo del evento interligas en el SoFi Stadium, aseguró que es una sensación "muy especial enfrentarse con el mejor equipo de México, al que se le exige de una manera grandiosa como es su historia y solo con mexicanos, que en el mercado los demás equipos suben el precio cuando es Chivas y dependen de Fuerzas Básicas".



El delantero canterano del Guadalajara advirtió que el de este miércoles "va a ser un juego bonito en un estadio muy bueno. Jugar ante Chivas tiene algo muy especial por la historia que tuvimos en el pasado. Tienen la obligación de pelear por el título cada seis meses y cuando tienen jugadores en las divisiones inferiores les enseñan a no perder". Además, reconoció que esta oportunidad es única para ambas ligas: MLS y Liga MX, para mejorar en el rendimiento deportivo y que sus jugadores crezcan.

Chivas retará el miércoles al Galaxy en SoFi Stadium (Liga MX)

La actual figura del Galaxy en la Major League Soccer aseguró que "estas dinámicas de tener a lo mejor de las dos ligas y crecer juntas es muy positivo. Somos vecinos, lo seremos siempre, somos rivales, pero tenemos los mismos objetivos de crecer, de tener mejores jugadores y que latinos y estadounidenses vayan a Europa". Agregó que "puede ser hasta en un torneo continental, estoy en ese plan de imaginar cosas positivas, cosas chingonas. Ahora es un torneo muy corto que ayuda a la MLS enfrentarse a Liga MX y viceversa".

La fecha inaugural del Showcase se jugará en el SoFi Stadium (Leagues Cup)

Chicharito Hernández, canterano rojiblanco y nieto de la leyenda de las Chivas: Tomás Balcázar, sostuvo que el Rebaño Sagrado siempre va a ser una prioridad para su vida y señaló que "ahora no sé en México qué piensen o sus prioridades, pero creo que si eres mexicano y puedes pasar por Chivas, es un plus para tu carrera, para tu currículum y aspiraciones. Pude quedar campeón y campeón de goleo y luego ir a Europa. Fue un sueño, una dicha jugar donde mi abuelo fue campeón. Para mí Chivas es muy especial y no puedo hablar por los demás jugadores".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!