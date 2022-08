Año tras año, decenas de niños y jóvenes se integran a Chivas para unirse a las fuerzas básicas con el sueño de llegar al futbol profesional en uno de los clubes más importantes de México y el continente; sin embargo, pocos son los que logran cumplir ese sueño y posteriormente consolidarse en el equipo de Primera División como Carlos Cisneros.

El Charal ha tenido una vida futbolística llena de adversidades, en donde ha ido superando uno tras otro desde que era apenas un niño, lesiones que lo han dejado al margen del retiro y ahora es uno de los jugadores predilectos de Ricardo Cadena debido a sus cualidades y entrega en el terreno de juego.

Carlos Cisneros vivió uno de los momentos más importantes de su carrera en el Clásico Tapatío contra Atlas, ya que fue su primera diana en dichos encuentros en el Máximo Circuito, además de que su anotación sirvió para ponerle fin a la mala racha sin anotar en casa del Apertura 2022, convirtiéndose en un héroe para los rojiblancos.

Las 25 cosas que desconocías de Carlos Cisneros

25.-¿Cuál es el nombre completo de Cisneros?

El futbolista producto de las fuerzas básicas del Rebaño y con casi una década en el Máximo Circuito se llama Carlos Ernesto Cisneros Barajas.

IMAGO 7

24.-¿Cuándo y en dónde nació Carlos Cisneros?

El jugador rojiblanco nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 30 de agosto de 1993, por lo que actualmente está por cumplir 29 años.

IMAGO 7

23.-¿Cuál es su estatura y peso?

Según el portal de estadísticas de la Liga Mx, Carlos Cisneros mide 1.75 metros de altura y pesa 71.9 kilogramos.

IMAGO 7

22.-¿Por qué le apodan el Charal?

Según algunas versiones el motivo de ese apodo se debería a que siempre ha sido una persona delgada, por lo que comenzaron a llamarlo así.

IMAGO 7

21.-¿Cuándo y contra quién debutó Carlos Cisneros?

Su presentación en el Máximo Circuito llegó el 17 de febrero del 2013 en un enfrentamiento entre el Puebla y Chivas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, ingresando al minuto 86 de juego.

IMAGO 7

20.-¿Quién fue el DT que lo debutó en Primera División?

El director técnico que le dio seguimiento en divisiones inferiores y que le dio el voto de confianza para debutar en Primera División fue Benjamín Galindo, quien vivía su segunda etapa en el banquillo rojiblanca.

JAM MEDIA

19.-¿Cuándo y contra quién anotó su primer gol?

Su primera anotación en Primera División llegó hasta el 24 de enero de 2016, cuando en aquel Clausura 2016 Chivas se enfrentó a Tigres en la cancha del Estadio Akron, en donde Cisneros anotó el gol que valió el empate para los rojiblancos tras una serie de rebotes dentro del área.

ad

18.-¿Cuándo debutó en un Clásico Tapatío?

Su primera experiencia en un duelo por la supremacía de Jalisco contra el Atlas lo vivió en la jornada 12 del Apertura 2013 arrancando como titular, aunque cedió su lugar tras el primer tiempo. El duelo concluyó empatado a un gol.

IMAGO 7

17.-¿Cuándo debutó en un Clásico Nacional?

El Charal se presentó en el duelo más importante del futbol mexicano entre Chivas y América en la jornada 13 del Apertura 2013 al ingresar de cambio en la cancha del Estadio Azteca, aunque ese duelo lo ganaron los azulcremas por marcador de 2-0.

JAM MEDIA

16.-¿Cuándo anotó su primer gol al América y al Atlas?

El Charal tardó, pero anotó su primer gol en un Clásico Nacional en la edición del Apertura 2017, mientras que en el Clásico Tapatío lo hizo en el duelo del Apertura 2022 con el que el Rebaño empató con los Zorros.

15.-¿Cómo llegó a Chivas?

Desde los cuatro años formó parte de un equipo del trabajo de su papá, por lo que a los ocho años fue visto por unos visores de Chivas que lo invitaron a formar parte de las fuerzas básicas rojiblancas.

IMAGO 7

14.-¿Por qué abandonó a Chivas cuando tenía 13 años?

El extremo perdió su lugar en las fuerzas básicas y fue enviado a la Gigantera a ganarse la oportunidad nuevamente, por lo que se ausentó durante dos años y medio y regresó para enrrolarse con la Sub 17.

IMAGO 7

13.-¿Cuáles títulos presume en su carrera?

Durante su paso por divisiones inferiores logró un título con la Sub 20, mientras que con el Primer equipo consiguió un título de Copa Mx, una Supercopa Mx y una Concachampions. No formó parte de la plantilla del título de Liga debido a que estaba recuperándose de una lesión.

IMAGO 7

12.-¿En cuáles países ha representado a Chivas?

Durante su paso en divisiones inferiores representó al Rebaño en Japón, China, Estados Unidos y Brasil. Con el primer equipo también lo hizo en Emiratos Árabes en el Mundial de Clubes.

IMAGO 7

11.-¿En cuáles equipos ha jugado Carlos Cisneros?

Pese a que ha salido en varias ocasiones de la institución, el Charal solamente ha defendido las camisetas del Guadalajara y del Toluca en el Máximo Circuito.

IMAGO 7

10.-¿Cuándo jugó en el Ascenso Mx?

El extremo participó en la división de Plata durante el Apertura 2014 y estuvo en las filas de Coras de Tepic, equipo que tenía una cercana relación con el Rebaño y donde enviaban a los elementos juveniles de fuerzas básicas.

IMAGO 7

9.-¿En cuáles posiciones se ha desempeñado el Charal?

El canterano rojiblanco comenzó su carrera como extremo por izquierda o derecha, según decidiera el timonel; sin embargo, posteriormente fue habilitado como lateral, posición que ha desarrollado recurrentemente.

JAM MEDIA

8.-¿Cuál DT habilitó a Cisneros de lateral?

Ante una lesión de Jesús Sánchez y ante la falta de laterales derechos, Matías Almeyda decidió improvisar y habilitar en esa posición tanto al Charal como a Isaác Brizuela, en donde ambos aprendieron a desempeñarse en esa zona del campo.

JAM MEDIA

7.-¿Ha jugado en Selección Mexicana?

El canterano del Guadalajara formó parte de procesos en selecciones menores, ya que inclusive participó en el Torneo Esperanzas de Toulon en 2015, además de Juegos Panamericanos y posteriormente en Juegos Olímpicos del 2016.

JAM MEDIA

6.-¿Cuál ha sido su peor lesión?

En el 2016 el extremo comenzó a padecer molestias en la pierna derecha, en donde después de algunas semanas se confirmó que se trataba de una fractura en la tibia por estrés, lesión que lo alejó de las canchas durante casi dos años debido a que cuando parecía que se había recuperado volvía a recaer.

JAM MEDIA

5.-¿Alguna vez ha pensado en el retiro?

Cisneros reconoció que tras la lesión de su hueso sí analizó la posibilidad de retirarse: “Quizás sí, algún día lo pensé. Pero igual llegué a pensar cómo sería mi vida sin jugar futbol y no me veía ahí. Es algo que también me motivó”, explicó en conferencia en septiembre del 2021.

IMAGO 7

4.-¿Quiénes son sus jugadores favoritos del extranjero?

Según el portal del Guadalajara, el extremo surgido de sus fuerzas básicas admira a los dos jugadores más talentosos de la época actual, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

IMAGO 7

3.-¿Con quiénes convivía en fuerzas básicas?

Carlos Cisneros forjó una gran amistad con algunos compañeros que también alcanzaron el futbol profesional y que por un lapso de sus carreras vistieron la playera rojiblanca como Erick Cubo Torres y Raúl Dedos López.

JAM MEDIA

2.-¿Quién es su ídolo mexicano?

En octubre de 2016, el mismo Carlos Cisneros reveló que su ejemplo a seguir e inclusive por quien adoptó ese estilo de juego se debía a que así se desempeñaba en el campo Alberto ‘Venado’ Medina.

JAM MEDIA

1.- ¿En cuánto está cotizada la carta de Cisneros?

Según el portal especializado Transfermarkt, la carta del Charal oscilaría el millón de dólares, mismo valor que otros rojiblancos como Hiram Mier, Jesús Molina, Miguel Ponce o Jesús Sánchez.

IMAGO 7

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!