Los frutos que dio a las Chivas de Guadalajara la camada de canteranos que lideró "Chicharito" Hernández

Javier Hernández, canterano de las Chivas de Guadalajara, celebra este miércoles 8 de abril una década de su traspaso al club inglés Manchester United y que significó la venta más célebre en la historia de la institución tapatía, por tal motivo recordamos los frutos que dio a la organización esa camada de jugadores surgidos de las Fuerzas Básicas rojiblancas.

En el marco de la primera década del fichaje de Javier Hernández Balcázar con el United y ante el recuerdo de imágenes del delantero, cuando formaba parte de las Fuerzas Básicas de Chivas, de inmediato aparecer en escena varios jugadores que empezaron muy jóvenes su andar por La Gigantera y que llegaron al máximo circuito o también terminaron por Europa.

Este fue el grupo rojiblanco que lideraron "Chicharito" y Carlos Vela

La nota publicada por La Afición del diario Milenio, escrita por el periodista Jesús Hernández, rememoró que "de la misma camada en la que salió Javier Hernández, también estuvo Carlos Lamberto Vela, quien a los 17 años se fue a jugar a Europa, comprado por el inglés Arsenal y después pasó por el Osasuna (España), jugó en Inglaterra y brilló en la Real Sociedad de San Sebastián. Vela es por mucho el más talentoso de esa categoría, que en la imagen está por detrás del Chicharito, quien este 8 de abril cumplió 10 años de su fichaje por el conjunto de Old Trafford".

El análisis de Jesús Hernández refirió que de esa generación es también Omar Esparza, quien recuerda esos años maravillosos, donde jugaban bien y ganaban todo, pese a revelar que "en esa foto no aparezco, porque me subieron a reservas o porque estaba con la selección nacional. Todos ellos son de mi generación, con ellos jugué y teníamos mucho talento, creo nos dirigía Luis Manuel López. Muchos debutamos, otros llegaron al ascenso y muy pocos se quedaron en el camino" y el "Negro" añadió que no se dejaba de sorprender por el tiempo pasado, "¿a poco ya pasaron diez años?".

Otro de los integrantes de esta generación dorada es Patricio Araujo, campeón con Chivas en Toluca en 2006 y parte fundamental del plantel rojiblanco en los años venideros. También resalta Xavi Báez, quien después pasó por Cruz Azul y Toluca y poco a poco se apagó su carrera. Mario de Luna y Zully Ledezma Jr eran titulares en ese equipo de Fuerzas Básicas, De Luna ha jugado mucho tiempo en Primera, pero el hijo de la leyenda rojiblanca ha tenido participación constante en equipos de Ascenso como Tampico y Alebrijes.

Víctor Montealban y Pepe Meléndez, quien aseguran era el goleador de ese plantel menor junto con "Chicharito", pero no llegó a Primera fueron otros de los destacados de esa camada rojiblanca, junto al "Mochis" Arias como portero y campeón del Mundo en la categoría Sub-17, pero que no llegó a consolidarse como profesional. Jesús Mendoza llegó a jugar en el ascenso y Oscar Virgen, pese a sus condiciones, se quedó en el camino dentro de una generación de oro para Chivas, de la cual Chicharito y Vela lograron cruzar el charco para jugar en el viejo continente.