Los motivos por los que Jesús ‘Chapo’ Sánchez no olvida a Matías Almeyda

Matías Almeyda es el entrenador más querido por parte de la afición de Chivas de los últimos tiempos debido a que fue capaz de potenciar a la plantilla de jugadores rojiblancos para llevarlos a lo más alto del futbol mexicano, por lo que elementos como Jesús Sánchez lo recuerdan con afecto por lo que les dejó dentro y fuera de la cancha.

"Es un tipo de una sola pieza. Nos ayudó mucho en lo personal, más allá de lo futbolístico con sus experiencias, con todo lo que te ayudaba fuera de la cancha, un tipo que se dio a querer y que sin duda alguna ocupa un lugar muy especial en la carrera, en los corazones de todos los que tuvimos la oportunidad de ser dirigidos o tener un lazo de amistad con él", explicó en palabras para Marca Claro.

El ’Chapito’ demostró respeto por el trabajo que está realizando Ricardo Cadena en esta recta final del Clausura 2022, por lo que prefirió no emitir su opinión sobre la disponibilidad del ‘Pelado’ en el mercado y la posibilidad de que regrese al redil, ya que prefiere estar concentrado en el duelo del martes contra Xolos.

"No es el momento adecuado para responder porque hay un entrenador al que nos debemos y hay que apoyar al máximo como es el profe Ricardo que es un entrenador de casa, que conoce bien a la institución. Sin duda alguna, Matías hizo grandes cosas aquí, pero el tema de él no lo sabemos. Nosotros tenemos que centrarnos en el partido de mañana, en lo que vamos a hacer para seguir cosechando puntos y meternos a la Liguilla. Quisiera responder, pero con el debido respeto al profe Cadena no te lo puedo responder", concluyó.

¿Cómo le fue a Jesús Sánchez con Matías Almeyda?

El ‘Chapo’ vivía momentos complicados con el Rebaño debido a que no era considerado para jugar recurrentemente, por lo que con la llegada del argentino al banquillo rojiblanco en 2015, el futbolista revivió su carrera debido a que fue habilitado como lateral derecho, adueñándose de esa posición y siendo clave para conseguir múltiples títulos.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!