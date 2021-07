La desesperada medida de Fabián para que Chivas reconsidere su fichaje

Marco Fabián insiste en volver a las Chivas de Guadalajara tarde o temprano, ya que su deseo es recuperar el mejor rendimiento que ha alcanzado en su carrera, el cual encontró enfundado en la camiseta rojiblanca, pero por el momento su futuro es una incógnita, aunque dejó claro que pronto dará un anuncio importante.

El atacante, quien dejó a Juárez FC después de una actuación para el olvido en el Torneo Guard1anes 2021, confesó que por supuesto le gustaría regresar al Rebaño Sagrado y si es para esta nueva campaña mejor, pues tiene tatuados los colores en el corazón y siempre ha manifestado gran respeto y cariño por la institución, pero sabe que no es un tema que demanda de él.

"Si tuviera la respuesta o si quisiera tenerla, te diría que sí en algún momento, lo he expresado que siempre ha sido un sueño después de todo lo que vivimos, todo lo que viví en Chivas, un gran sueño sería regresar a portar la playera de Chivas, por qué no, soy un jugador que la tengo en el corazón y sería muy bonito regresar. No sé si sea ahora, después, en unos años, de que me gustaría, me gustaría, lo he admitido en muchas situaciones, pero en este momento no lo sé", comentó Fabían en declaraciones para ESPN.

No obstante, Marco Fabián de la Mora no quiso adelantar el equipo con el que negocia su llegada, ni tampoco si es de la Liga MX o de algún otro país, por lo que solo dejó con incertidumbre a sus seguidores al informar que dentro de algunos días estará haciendo oficial su futuro. ¿Será en Chivas?

"Estoy por ahí..., después voy a poder expresar y gritar cuál es mi futuro, pero en este momento no lo puedo decir porque estamos en eso, todavía no puedo compartir porque ni yo lo sé", indicó el atacante mexicano, quién ha jugado en dos etapas distintas con Chivas, la primera del Apertura 2007 al Apertura 2013 y la segunda del Clausura al Apertura 2015, antes de emigrar a Alemania con el Eintrach Frankfurt.