Chivas no quiso el regreso de Marco Fabián por una simple y sencilla razón

Las buenas intenciones de Marco Fabián de la Mora por regresar a las Chivas de Guadalajara no surtieron efecto y es que el objetivo de la dirigencia rojiblanco es “jugársela” con los elementos de la cantera que recientemente se han incorporado procedentes del Tapatío o tomando en cuenta la posible llegada de algún futbolista que sea contratado en este verano y que esté en un nivel superior.

El deseo de Fabián era convencer a Víctor Manuel Vucetich de que tiene con los argumentos suficientes para volver a vestir la camiseta del Rebaño Sagrado, no obstante, todo apunta a que el timonel no quiso sus servicios porque considera que en este momento no tiene un rendimiento futbolístico mayor al de los actuales elementos de su plantilla que buscarán una revancha en el Torneo Apertura 2021.

El periodista David Medrano explicó en su columna del diario Récord por qué la dirigencia del Club Guadalajara no quiere darle una nueva oportunidad a Marco Fabián, quien es surgido de la cantera rojiblanca y siempre ha manifestado su amor por la institución, sin embargo, desde que se fue al futbol de Catar, donde militó en el Al-Sadd Sports de febrero de 2020 a agosto, su nivel vino a menos, por ello llegó a Juárez FC de la Liga MX, club donde tampoco tuvo una buena campaña, pues no pudo marcar un solo gol ni tampoco sumar alguna asistencia.

“Directiva y cuerpo técnico de Chivas coincidieron en el sentido de que Marco Fabián no tiene cabida en el proyecto rojiblanco, y así se lo hicieron saber al representante del jugador que se acercó a a dirigencia buscando que se pudiera presentar una oportunidad para que Fabián regresara al chiverío. La apuesta del Guadalajara será con los jugadores de fuerzas básicas”, publicó el comunicador.

Los refuerzos de Chivas para Apertura 2021

Hasta el momento el Club Guadalajara no ha logrado sumar refuerzos externos, ya que Pavel Pérez y Christian Pinzón fueron registrados en el Tapatío con carnet único, es decir, ambos pueden jugar con el primer equipo cuando el estratega Vucetich así lo requiera. Por lo cual no pueden considerarse refuerzos, ya que ambos son jóvenes. Pavel fue campeón con Tepatitlán en la Liga de Expansión y Pinzón estuvo entrenando tres meses con el primer equipo, hasta que se ganó ser registrado.