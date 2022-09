Al arranque del Torneo Apertura 2022 había ciertas dudas sobre la titularidad de Miguel Jiménez bajo los tres postes del Club Guadalajara, pero con el paso de los partidos se fue consolidando como uno de los elementos claves en el buen momento que atraviesan buscando un boleto para la clasificarse a las Liguilla.

Sin embargo, en el aspecto económico la situación no es como el desenvolvimiento del Wacho amerita, ya que es de los jugadores con el salario más bajo al menos en la plantilla titular del Rebaño Sagrado que este sábado recibirá a Puebla dentro de la Fecha 13 en el Estadio Akron a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Mientras tanto, hay elementos que la mayoría del torneo se han quedado en la banca o ni siquiera han completado un partido como titulares ganando mucho más que Jiménez, un guardameta que surgió de la cantera de Chivas en gran medida gracias a la confianza que le depositó Matías Almeyda, quien le dio la oportunidad de ser el héroe en aquella Copa MX del 2017 donde derrotaron a Morelia gracias a la estupenda actuación del arquero rojiblanco.

¿Cuánto gana Miguel Jiménez en Chivas?

De acuerdo a información del portal Salary Sport, el Wacho percibe poco más de un millón de pesos anuales, es decir, apenas supera los 86 mil pesos mensuales, no obstante, estas cifras no están actualizadas, ya que en el listado siguen apareciendo elementos como Oribe Peralta, Raúl Gudiño y Uriel Antuna, quienes ya no militan en el plantel, incluso desde principios de este 2022.

Pero lo que llama la atención es que hay jugadores como Antonio Briseño que perciben más de 13 millones de pesos anuales, lo que se traduce a más de un millón mensual de salario y en el Apertura 2022 prácticamente no ha jugado. Otro elementos que aparece entre los mejores salarios es Miguel Ponce, con 1 millón 300 mil pesos al mes y pasó de ser titular a una segunda y tercera opción para el técnico Ricardo Cadena. Con esto queda claro que Jiménez se ha ganado su lugar dentro de la cancha y seguramente la directiva le ha bonificado como se debe al actual portero titular del equipo más importante del futbol mexicano.

