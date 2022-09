Para la afición de las Chivas de Guadalajara recordar a Ramón Morales es viajar en el tiempo y tener muy presente a uno de los futbolistas más entregados y profesionales en la época reciente del equipo tapatío, por ello es un auténtico ídolo, pero existe un pasaje en la vida del exmediocampista que le pudo costar la vida como él mismo confesó en una entrevista.

Fue en el 2005 cuando el Rebaño Sagrado disputó una de sus inolvidables actuaciones en la Copa Libertadores y fue precisamente contra Boca Juniors de Argentina el rival con el que disputó los Cuartos de Final en una serie majestuosa para el cuadro entonces dirigido por Benjamín Galindo, ya que en el Estadio Jalisco se llevó una ventaja de 4-0 y tuvieron que definir la serie en la Bombonera.

Pero la situación fue muy adversa para Chivas desde que arribó a suelo argentino, pues los Xeneizes estaban muy dolidos por la inesperada goleada que sufrieron en la Perla Tapatía, entonces la marrullería, las agresiones y la desesperación aparecieron en la escuadra pampera que empezó a presionar al silbante para verse favorecidos, no obstante, el marcador estaba 0-0 en la segunda mitad cuando hubo escupitajos hacia Adolfo Bautista, quien se fue expulsado.

Los elementos de Chivas tuvieron que salir custodiados por policías en medio de las mentadas e insultos de los aficionados que no aguantaron la derrota y eliminación de la Libertadores, aunque en Semifinales Guadalajara quedó fuera del certamen a manos del Atlético Paranaense de Brasil.

Ramón Morales pensó que moriría en Argentina

“La única vez que tuve miedo en el futbol fue cuando fuimos a Boca, ahí si creí que nos iban a matar. No del juego. Nos tiraban piedras y le comenté al árbitro que era peligroso, que no había garantías, pero me dijo: ‘Capi, si lo termino te matan a ti y a mí, así que lo vamos a jugar’, al final lo suspendieron. Ahí si tuve miedo. Nos sacó una ambulancia (Morales y Alberto Medina) porque nos íbamos a la Copa Confederaciones, y nos dice el chofer: ‘Denle gracias a dios que somos de River, porque si fuéramos de Boca los matamos’”, comentó Morales Higuera en un podcast.

