Chivas está viviendo un Clausura 2023 sumamente contrastante con lo mostrado durante los últimos seis años, ya que la escuadra de la Perla de Occidente está ubicada entre las mejores escuadras de la Liga Mx; sin embargo, un histórico exentrenador rojiblanco aún no los pone como contendientes al título.

El estratega y experto en formación de jugadores, José Luis Real, aseguró que aún no vislumbra al Rebaño como aspirante al campeonato debido a que aún falta que los delanteros respondan con más goles en beneficio del equipo, aunque considera que para eso es necesario que regrese José Juan Macías.

“No, en este momento no. No estoy diciendo que no lo pueda lograr. Que regresen Macías, los lesionados y que puedan tener una alineación completa en posiciones. Aún sin un centro delantero fijo, se ocupa el gol de los centros delanteros. No lo descarto como futuro campeón, pero creo que todavía falta una parte para que termine de confirmarlo”, explicó en palabras para W Radio.

El Güero aseguró que en el chiverío está faltando que más jugadores levanten la mano y demuestren liderazgo en el vestidor, aunque los malos resultados de los años recientes pudieron influir en que esos juveniles no estén dando el estirón, además de que la exigencia en los canteranos es superior que a otros futbolistas.

“Hemos comentado entre gente de futbol en Guadalajara, pero caemos en el riesgo de ser tomados como ‘era otra época’, pero el último líder de lo que ha sido un Chivas grande, el que me tocó dirigir, los Bravo, los Reynoso, los Michel, los Johny, hace falta que aparezcan. Hay líderes dentro del equipo, pero creo que ha sido detenido por circunstancias que han rodeado a la gente de experiencia. Que los jóvenes en Guadalajara el margen de equivocación es diferente al de contrataciones o a los maduros: es diferente lo que le exigen al Tiba que a Hiram Mier”, concluyó Real.

