“No somos un objeto, no somos nada más un cuerpo": Norma Palafox sobre el acoso y la desigualdad de género

Norma Palafox es una de las principales piezas de recambio del entrenador Ramón Villa Zeballos en el equipo Femenil de Chivas. La delantera comenzó como titular el Clausura 2020 y luego cedió su lugar para ingresar desde la banca en cada partido del torneo.

Si bien sus cualidades futbolísticas la llevaron a la Selección Sub-20 de México y a destacarse en El Rebaño, la jugadora suele ser noticia por los acosos que recibe en las redes sociales y en los estadios.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, AS México entrevistó a Norma, quien se expresó sobre la mirada hacia las personas de su género en el futbol y al problema de desigualdad en la sociedad nacional.

“No somos un objeto, no somos nada más un cuerpo, también tenemos sentimientos, también pensamos, también somos seres humanos. Solo les pido de todo corazón que respeten", comenzó acerca de los mensajes que hay en torno a su persona. "Es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar”, agregó.

Después de lamentar "que toda mujer ha recibido algún tipo de acoso", la atacante del Chiverío reconoció la molestia que le genera ese tipo de acciones, pero aclaró que trata de "hacerlo a un lado": "Obviamente llega un punto donde te incomoda que no te puedas acomodar una espinillera porque ya hacen otro tipo de gesto, pero lo lo voy a hablar claro: es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no voy a ponerme un short súper grande".

Palafox se mostró concentrada en su carrera deportiva y aseguró que los dichos sobre su imagen no la van a afectar: "Simplemente me estoy enfocando en mejorar futbolísticamente. Quien lo quiera ver de esta manera, está bien. Quien no, pues no me puedo meter en sus vidas a cambiar eso". Además, aseguró que en el futbol siente "más satisfacción que malos momentos".

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en enero último murieron diez mujeres por día en México. De la ola de feminicidios y la violencia contra la mujer, la joven de 21 años indicó: "La verdad no sé qué esté pasando en nuestro país para que haya tanto feminicidio. Eso sí me aterra, la verdad. Que cambien esa mentalidad, ojalá que llegue ese punto. Confío en mi país, que va llegar otra vez ese punto donde no se vean tantas cosas. Espero no empeore. Depende mucho de lo que nos inculquen".

Por último, destacó el trabajo de la Liga MX por igualar las condiciones laborales entre ambos géneros. "Vi muchísimos cambios que, la verdad, me llenan de orgullo al ser parte de este gran sueño, de esta gran historia. La liga está haciendo su trabajo. Claro que todavía no estamos a un nivel en el que sea la igualdad justa, pero estoy consciente de que este es un proyecto que tiene que ir creciendo poco a poco", concluyó