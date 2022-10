No es un secreto que el paso de Uriel Antuna en Chivas fue un fracaso, ya que pese a que llegó al redil como un refuerzo bomba, el ahora jugador de Cruz Azul no logró hacer valer esa etiqueta y pasó con más pena que gloria por el Guadalajara, por lo que el atacante reconoció que anhelaba celebrarle un gol a los rojiblancos.

El Brujo no titubeó en reconocer que en el partido del pasado fin de semana contra los rojiblancos era especial para él, por lo que deseaba festejarles a los tapatíos, aunque aseguró que en todo momento le guarda respeto al Rebaño.

“En ese partido lo viví con mucha euforia y emoción. Es mi exequipo, le tengo mucho respeto porque tengo a varios compañeros ahí, pero a final de cuentas soy de Cruz Azul, me debo a Cruz Azul y voy a defender esta camisa a muerte. Al momento del gol me nació hacerlo. Mi intención no fue faltarle al respeto a nadie, sino que fue cantarle el gol a mi exequipo. Algunas personas se lo tomaron personal.

“Me siento prácticamente igual, no he cambiado nada. Hay veces en las que uno no encuentra su lugar o no encaja tanto en un lugar, siento que no fue tanto que cambiara algo, sino que simplemente son diferente planteles”, declaró Antuna a ESPN.

¿Cómo fue el paso de Antuna en Chivas?

El Brujo llegó a Chivas para el Clausura 2020; sin embargo, desde su primer torneo estuvo involucrado en polémicas extra cancha como cuando intentó seducir a una actriz en estado de ebriedad o la fiesta de cumpleaños por la que fue separado del plantel junto a Alexis Vega.

