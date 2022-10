Un jugador del conjunto de la Franja aseguró que en dicho club no hay lugar para distracciones y están enfocados en el Repechaje.

Jugador de Puebla lanzó dardo a futbolistas de Chivas: "Acá no hay tiempo para conciertos"

La aparición de varios jugadores de Chivas en un evento de las fiestas de octubre en la Perla de Occidente ha causado revuelo en todo el futbol mexicano, por lo que la situación llegó a oídos de los jugadores del Puebla en donde dejaron en claro que en su plantel están conscientes de que no hay tiempo para salir a fiestas.

El mediocampista Omar Fernández fue cuestionado sobre el percance que ocasionó la polémica en el Guadalajara, asegurando que en la escuadra de La Franja están concentrados en el duelo de Repechaje del próximo fin de semana, por lo que no hay cabida para distracciones.

“No hay tiempo para conciertos, aquí el equipo está muy comprometido sabemos que fue un torneo corto muy corto más de lo de lo habitual de lo normal en su momento lo hablamos lo hablamos con todos los compañeros que en el futbol hay tiempo para todo y este no es momento para lo que tú dices para salir a un concierto o con los amigos o no sé hacer otras actividades”, declaró el colombiano en Fox Sports.

Pese a toda la controversia que se desató por las imágenes de los futbolistas del Guadalajara en una presentación de Christian Nodal, Antonio Briseño apareció en redes sociales para explicar lo acontecido, asegurando que él junto a Santiago Ormeño y Alan Mozo abandonaron el lugar alrededor de las 11 de la noche.

¿Cuándo se jugará el Puebla Vs. Chivas?

Tras un duro cierre de torneo en el que el Guadalajara sufrió tres descalabros en las últimas tres jornadas del Apertura 2022, el conjunto rojiblanco recibió un par de días de descanso para preparar el enfrentamiento contra La Franja, mismo que se suscitará el próximo domingo 9 de octubre en punto de las 16:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!