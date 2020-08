"Nos ha faltado confianza": Hiram Mier señaló la defensa y generación de juego como principales fallas en Chivas durante este Guard1anes 2020

Hiram Mier, defensor de las Chivas de Guadalajara, adjudicó a la desconfianza las principales fallas que han sufrido en este comienzo del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX al sumar solo un punto en las primeras dos fechas, por lo que analizó y señaló a la defensiva y la generación de juego como los factores a mejorar con miras al partido del sábado frente a Puebla en la tercera jornada.

El central del Rebaño Sagrado, quien atendió la tarde de este martes a los medios locales en una video conferencia de prensa, aseguró que físicamente "fuimos de los que mejor trabajamos, no tuvimos vacaciones, no tuvimos días libres, trabajamos muy fuerte desde casa, físicamente no estamos mal" y argumentó que "nos ha faltado confianza de mover mejor el balón, algunos pases los tenemos fáciles y nos equivocamos, eso va generando cierta desconfianza en el equipo y al contrario, el equipo rival va creciendo en confianza, se topa con un gol temprano y te cambia completamente (el planteamiento del partido)", por lo que añadió que "hemos tenido dos malos partidos, que se notan en los puntos y los resultados y estamos muy conscientes de eso".

Hiram Mier se mantiene como líder en la zaga rojiblanca (Instagram)

Mier, durante su intervención, refirió que "lo defensivo no nada más nos corresponde a la línea defensiva, todo el equipo esta involucrado en la defensiva y nos ha faltado, por decir, en el partido ahora de Santos hubo muchas pelotas divididas, donde los rebotes nos superaban ellos y de ahí generaban el fútbol, es donde nos está costando. Tenemos que poner más atención en eso, mejorar la intensidad, la concentración, ganar esas pelotas divididas y de ahí empezar a generar, porque a veces el partido se cierra mucho y se vuelve un partido en que ellos presionan mucho y nosotros nos toca dividir y ganamos en las divididas pero los rebotes nos estan costando".

El zaguero rojiblanco, en cuanto a la jugada del primer gol de Santos Laguna en Torreón, reconoció que "el que la peiné fui yo, en esa jugada (primer gol de Fernando Gorriarán), cobran rápido y yo tengo la marca de Doria, me corta al primer palo y lo sigo, me queda la pelota atrás y soy el que la alcanza a tocar y le queda justo a donde está él (Gorriarán). Fue falta de comunicación, tenían dos reboteros y solo estaba el "Cone". Él (Gorriarán) estaba sobrando y tenía que esta marcado para que no pasara eso. En primera instancia, yo tuve que haberla sacado, pero me queda un poco atrás y la rozo, pero fue una desatención que nos agarró al principio del partido y eso nos cambió el rumbo del partido".

Mier, sobre la actualidad de Gilberto Sepúlveda, aseveró que "es normal que se critique a la defensa, que se busque una culpabilidad en la defensa por el tema que no hemos sacado los resultados, cuando pierdes, pasa generalmente por una desatención defensiva, pero normalmente se critica a la defensiva cuando no se dan los resultados. Yo al "Tiba" lo veo bien, mejor que antes, le ha tocado estar en unas jugadas en que queda cerca y le están echando la culpa, pero sería mejor preguntarle a él cómo se siente. Yo he platicado con él y lo veo bien. Tenemos aspectos por mejorar, pero la única forma es trabajar para tratar de colgar el cero atrás".