Nuevo dardo de Rodolfo Pizarro para José Luis Higuera

Para nadie es un secreto la turbia relación que tienen Rodolfo Pizarro y José Luis Higuera desde que ambos coincidieron en Chivas, pero en las últimas semanas ambos han decidido llevar estas disputas a otro nivel a través de las redes sociales.

Primero discutieron por twitter y ahora el actual jugador del Inter de Miami no puede brindar una entrevista sin expresar su disgusto con Higuera y ahora lo acusó de buscar protagonismo en las redes al hablar de él.

|��️| "Muchas veces hay directivos que no te quieren y ni modo de quedarse sin jugar"

-@Rpizarrot



Vénganse a la plática con el ídolo de #Chivas. �� ����

���� ���� ����https://t.co/N1omFrkk1l pic.twitter.com/2lHCd4ivSL — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) April 25, 2020

“Al final todos necesitamos cierto marketing para que sigan hablando de nosotros, así es el show”, dijo Pizarro en un 'live' de instagram para Líderes del Rebaño.

También aprovechó la oportunidad de explicar como se enteró de su salida de Chivas con destino a Monterrey.

“Antes de que yo dijera todo me dijeron que no entraba en planes, que no contaban conmigo en la temporada y que ya no contaban conmigo en el equipo”, agregó el mediocampista.