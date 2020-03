Ricardo Peláez abordó a Uriel Antuna y Cristian Calderón tras el triunfo de la Sub 20 de Chivas

Después de participar en la victoria 2-0 de Guadalajara a León en la Sub 20 en Verde Valle, Carlos Uriel Antuna y Cristian Calderón fueron abordados por Ricardo Peláez.

El Director Deportivo de Chivas se acercó a ambos "castigados" por la indisciplina y dialogó con ellos durante alrededor de 15 minutos, por lo que ellos se comprometieron a acatar todo lo que ordene la institución de ahora en más.

El Brujo y el Chicote fueron sancionados por el Rebaño Sagrado por los escándalos en la vida personal de los dos que se viralizaron y se hicieron públicos la semana pasada.

Ante la mirada del propio Richie, Mariano Varela y Marcelo Michel Leaño, los chavos canteranos rojiblancos se llevaron los tres puntos en el Redil gracias al 2-0 con las anotaciones de Cristian Ortiz y Sebastián Martínez.

Más allá de este encuentro con la Sub 20 y de no cobrar el sueldo por un mes, los futbolistas no recbieron otras penas y entonces podrán reincorporarse al plantel profesional de Luis Fernando Tena de cara a la fecha 9 del Clausura 2020 de la Liga MX ante Atlas en el Clásico Tapatío del sábado a las 21 en el Estadio Jalisco.





58' ¡GOOOOOLAAAAAZOOOOOO DEL 'CHEVY'! @AntunaUriel robó el balón en la salida esmeralda, llegó a línea de fondo y envió un servicio templado que Sebastián remató de tijera para vencer al arquero y poner el segundo del día. Chivas 2-0 León

¡GANÓ EL REBAÑO #Sub20!



Con goles de Cristian Ortíz y Sebastián Martínez vencimos 2-0 a León

