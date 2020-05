Promesa mexicana confirma el interés de Chivas y su deseo de jugar en el Rebaño Sagrado

Aunque Chivas siempre se destacó por el trabajo realizado en sus Fuerzas Básicas, lo cierto es que el Rebaño Sagrado nunca dejó pasar la chance de mirar hacia el exterior e intentar hacerse con los servicios de jugadores prometedores desparramados por el planeta.

En las últimas jornadas, por ejemplo, surgió el rumor que el joven y prometedor Diego Abreu -hijo del legendario Loco- estaba en el radar de Chivas, institución que aparentemente estaría en busca de sus servicios.

Este domingo, a través de su sitio web, TUDN, en diálogo con el futbolista, logró transformar las especulaciones en un hecho más que real. El atacante, convocado a la Selección de México Sub-16 y Sub-18 en el último tiempo, exteriorizó que el deseo del Rebaño Sagrado es algo más que un mero chisme.

Aún sin haber definido de forma oficial qué combinado nacional representará de cara al futuro -Diego también tiene la posibilidad y chance de ser internacional con la Selección de Uruguay-, el delantero, exteriorizando que no rechazaría ni vería con malos ojos la posibilidad de pasar a defender la playera de Chivas, manifestó: “Si se me da la oportunidad, claro que sí".

Continuando con su respuesta, el hijo del Loco Abreu, leyenda del futbol charrúa, culminó: "Matías (Cendejas) me habló muy bien del club (Chivas). Me habló de cómo trabajaban. No es compañero mío, pero me han hablado de Luis Puente, que trabaja muy bien en Chivas. Entonces, si me toca, claro que sí iría”.