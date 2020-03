Chivas pretende reforzar su nómina con un ¿extranjero?

La directiva de las Chivas de Guadalajara, liderada por Ricardo Peláez, ya comienza a analizar los posibles refuerzos para la próxima temporada y blindar su plantilla de cara al futuro a corto plazo, pero realmente ¿sería una pieza que pudiera acabar con su tradición de jugar con puros mexicanos?

El alto mando del Rebaño Sagrado tiene en la mira al jovencito Diego Abreu, quién es hijo del legendario goleador uruguayo Sebastián Washington Abreu. El "loquito", como le apodan por el mítico mote de su padre, nació en Mexico (27 de agosto de 2003, en Ciudad de México) y por ende tiene la doble nacionalidad mexicana y uruguaya.

Abreu actualmente se encuentra jugando en las categorías menores del club uruguayo Defensor Sporting y es uno de los mejores atacantes juveniles del país suramericano. Tras los rumores sobre el interés del Guadalajara, el delantero, de todavía 16 años de edad, habló sobre jugar en el futbol mexicano y reveló a TVC Deportes que "yo no estoy al tanto del tema, porque lo habla mi padre y mi representante. Solo cuándo hay algo concreto, algo verdadero, ellos me lo hacen llegar, pero sobre Chivas no me dijeron nada".

��Un futuro "Loco" en la Selección Mexicana ����



- Le gustaría representar a México

- ¿Lo buscó #Chivas?



Entérate de todo lo que nos dijo @Diego10Abreu ��������������https://t.co/LNANFZq4Nm pic.twitter.com/1VvA2RnOAk — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 24, 2020

Diego Abreu decidió representar a la selección mexicana, a pesar de llevar su proceso de formación en territorio uruguayo y esta decisión haría que se facilitara su fichaje con las Chivas de Guadalajara en la próxima ventana de traspasos, luego que se supere esta crisis sanitaria mundial por el coronavirus o Covid-19.

¿A romper la tradición? @Chivas quiere como refuerzo para el Apertura 2020 a un ‘extranjero’ ����



➡ https://t.co/UGeTiq1ORi pic.twitter.com/YSsrcZmgld — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 26, 2020