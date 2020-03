Diego Abreu, el hijo del "Loco" Sebastián, le hizo un guiño a Chivas

Sebastián Washington Abreu pasó por América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey entre otros, pero ¿cómo es que su hijo Diego se ilusiona con hacerlo en el Guadalajara si su padre es uruguayo?

Es que el delantero de 16 años nació en este país, aunque se nacionalizó charrúa, y no descartó ser parte del Rebaño Sagrado más adelante: "En la convocatoria de la Sub-18 estuve hablando con algunos compañeros de Chivas y me contaron del club, de cómo forman a los jugadores en la Primera y me hablaron muy bien, así que sería lindo", reveló en la entrevista con TVC Deportes.

Sin embargo, descartó que exista la opción real por el momento: "Yo no estoy al tanto del tema porque lo hablan mi padre y mi representante. Sólo cuándo hay algo concreto, algo verdadero, ellos me lo hacen llegar, pero sobre Chivas no me dijeron nada".

"No tengo un equipo favorito en México. Saben que mi padre jugó en varios clubes y todos ellos son muy buenos, entonces donde me toque jugar pues bienvenido sea", sentenció el "Loquito".

Diego Abreu forma parte actualmente de la Sub-19 de Defensor Sporting y tiene muy buenas cualidades, aunque al atacante nacido el 27 de agosto de 2003 todavía le queda mucho recorrido por delante para aparecer al fin en la Primera División.

