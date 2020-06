Revelado: Chivas ya tiene en agenda al sustituto de José Juan Macías para ficharlo en 2021

La directiva de las Chivas de Guadalajara ante lo que parece una inminente salida de su estelar delantero José Juan Macías hacia el viejo continente, sea en este o en el próximo mercado de transferencias, debido al interés confeso de clubes en Inglaterra, Rusia, Alemania, Francia y Holanda, ya tiene en agenda a su reemplazo para diciembre y sería otro talentoso juvenil internacional mexicano.

El alto mando del Rebaño Sagrado se mantiene actualmente en la negociación del salario con el goleador rojiblanco en el cancelado Clausura 2020 y su agente Alan Barón, quien también se encuentra trabajando proactivamente para hacer los enlaces correctos, que ayuden a encontrar una propuesta ideal para llegar al futbol europeo y convenga a los interés de la institución tapatía.

Macías y su agente tendrían todo encaminado para migrar a Europa (Twitter)

Un reporte de Álvaro Cruz para la cadena TUDN advierte que Macías no tardará en irse y quiere que sea en este mercado veraniego, así que ante lo que pudiera ser una salida anunciada, la directiva rojiblanca requiere de un sucesor en el ataque con características similares a las del talentoso goleador de su cantera.

La publicación de TUDN recordó que Diego Abreu reconoció que Chivas lo buscó y le encantaría vestir la playera rojiblanca, por lo que adelantó que sería en diciembre próximo o en 2021, cuando cumpla la mayoría de edad que se realizará la transacción. El hijo de Sebastián "Loco" Abreu se prepara en Uruguay con Defensor Sporting y tiene como referente a Raúl Jiménez, aunque está muy pendiente de José Juan Macías, a quien pronto podría terminar por suplir en Verde Valle.

Diego Abreu afirmó en una entrevista que "JJ Macías es como un jugador más tranquilo, no tiene presión, porque sabe que lo que hace, lo hace bien. Ese ejemplo, hace poquito vi un gol de él, donde el zaguero le tira una pelota larga y sin ángulo patea cruzado. Fue un golazo. Admiro eso". Pero aseguró que no tiene el mismo estilo de juego que su padre y reconoció que "mis técnicos dicen que es totalmente distinto. Dicen que soy un delantero más rápido, me gusta salir a pivotear, cosa que él no hace mucho, es referencia de área. Pero a él supongo que le gusta verme jugar así y me dice: eres igual que yo. Él se auto convence pero es mentira. Cuando lo dice delante de algún técnico mío o padre de un compañero, ellos se ríen porque no pueden creer que está diciendo esa boludez".