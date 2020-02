Qué necesita Chivas para calificar a la Liguilla

Chivas de Guadalajara viene de encadenar derrotas por primera ocasión en este Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y suma apenas seis puntos tras cumplirse la sexta fecha, por ello, el periodista Rubén Rodríguez recordó qué se necesita para volver a la Liguilla en este semestre, después de cinco torneos consecutivos de ausencia.

Los rojiblancos coleccionan seis unidades en este comienzo de campeonato y como va el torneo, los ocho clubes que aspiren a ingresar a la Liguilla Final tendrán que meterse con algo más que 26 puntos, por lo que el análisis del periodista en su columna en el Diario Récord, aseveró que "de 11 partidos que le restan al Rebaño Sagrado tendrá que ganar al menos siete, una situación que no se ve cómo podrá sacarla".

Chivas tiene 6 de los 11 partidos que le quedan en casa

Rodríguez recordó en su columna en la versión mexicana del rotativo deportivo que "originalmente este equipo no estaba diseñado o pensado para que lo dirigiera Luis Fernando Tena, la carta y principal opción de la nueva directiva era Diego Alonso, que por algunas diferencias en el manejo de Ricardo Peláez y el poco respeto de éste al en ese entonces Luis Fernando Tena de manera interina, no se dio su llegada, por lo que no es descabellado pensar en el cambio de timón, ya que nunca pensaron en Tena como una opción importante para el equipo".

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras superar su proceso de rehabilitación de una lesión, para visitar el viernes a Tijuana.