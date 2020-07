Reporte: Chivas sería uno de los dos motivos del retraso del calendario del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX

La directiva de las Chivas de Guadalajara ha sido señalada por varios reportes de la prensa, previo a la publicación del calendario oficial, por ser uno de los dos clubes que "impiden" que finalmente se confirme y anuncie el fixture del próximo Torneo Apertura o también denominado Guardianes 2020 de la Liga MX, que marcará el regreso del futbol mexicano después de cuatro meses de inactividad por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

El plantel principal del Rebaño Sagrado comienza este lunes la quinta semana de preparación en su regreso a las canchas de la ciudad deportiva de Verde Valle, luego de 82 días de trabajos remotos en casa por el aislamiento producido por la pandemia del coronavirus, después de superar 2-0 el sábado al Atlas en un especial Clásico Tapatío en el Estadio Akron, para comenzar la Copa por México de pretemporada.

Los rojiblancos se impusieron con superioridad en el debut de la Copa por México

El Torneo Apertura 2020 tiene previsto su inicio el 24 de julio y la elaboración del calendario ha presentado algunos problemas que han retrasado su oficialización, debido a que muchos equipos quieren evitar cruzarse tanto con los tapatíos en las primeras jornadas del torneo. Según información del periodista David Medrano, en su columna publicada en el diario deportivo Récord, "ha surgido una situación peculiar, y es que al jugarse por lo menos las primeras fechas a puerta cerrada, nadie quiere que en esas jornadas les toque jugar de local ante Chivas o América, ya que se trata de las mejores taquillas del año y si les toca jugar ante ellos en las primeras jornadas será sin público y sin ingreso económico por ende".

Medrano reportó que en principio "buscar que se empalmen el menor número de partidos es el gran objetivo de la Liga MX de cara al torneo que está por iniciar, por ello ya llevan dos semanas trabajando en el tema". Por lo que el resto de los equipos del circuito nacional esperan es que en unos meses el público pueda entrar a los estadios y con la visita del Club Deportivo Guadalajara puedan tener un ingreso económico importante por la taquilla. Se espera que en los próximos días se resuelva esta situación para anunciar de manera oficial el calendario del Apertura 2020.

Un reporte de la cadena Espn coincidió con este tema al señalar que "la mayor inconformidad entre los clubes es que nadie quiere jugar sin público en las tribunas o por lo menos no los duelos ante rivales de mayor convocatoria, porque representaría una pérdida millonaria en el tema de la taquilla, por ejemplo en la primera fecha América estaba programado para jugar en Puebla. Sin embargo, La Franja pidió que se moviera el duelo a una fecha más adelante donde exista la posibilidad de que ya estén permitidos aficionados en la tribuna, además otros clubes también mostraron el mismo descontento cuando se enteraron que en este torneo recibirían de local a las Chivas, rivales que representan el mejor ingreso de taquilla en el torneo".

La publicación de ESPN agregó que "otro desacuerdo en la conformación del calendario es el de los días y horarios de juego, no a todos los equipos de la Liga MX les agrada la idea de jugar en jueves y están tratando de evitarlo a toda costa porque consideran que puede afectar el rendimiento de los jugadores, por otra parte hay clubes como Querétaro que aún no definen el horario para sus partidos de local, los Gallos se dieron cuenta que jugar en la Corregidora los domingos no tiene buena respuesta y decidieron regresar al sábado, sin embargo aún no se define si lo harán a las 17:00 o a los 19:00 (horas)".