Revelado: El verdadero motivo de Henry Martin para descartar jugar alguna vez en Chivas de Guadalajara

Henry Martin, actual delantero del club América, descartó hace unos días jugar con las Chivas de Guadalajar y argumentó la eterna rivalidad que existe entre ambas organizaciones del futbol mexicano, pero se reveló el verdadero motivo para su desprecio y se trata que del hecho que el ariete se quedó a horas de ser jugador de los rojiblancos que prefirieron fichar a otro elemento y así terminó en el vestidor del eterno rival de los tapatíos.

El atacante de las Águilas cuenta ya con casi tres años en Coapa. Sin embargo, el yucateco se reveló que tuvo la posibilidad de llegar más bien a Vede Valle y aunque ya toda la negociación estaba encaminada y parecía cuestión de horas para concretar su firma, la directiva rojiblanca se inclinó de último momento por Rolando Cisneros, para dejar a un lado al ariete nacido en Mérida, quien luego fichó con los americanistas

Oribe Peralta sí pasó del América a Chivas en 2019 (Foto: Twitter)

Una publicación de la versión mexicana del diario deportivo Récord reveló este sábado que "a tres años de aquel episodio, Henry reiteró que es feliz en América, aunque también reconoce la grandeza del Rebaño" y afirmó que "es muy difícil esta situación, son clubes grandes, pero al ser el archirival es difícil que un jugador piense en irse allá, porque no es así, uno ama este club y quiere darle todo, uno no piensa en irse para allá. Mi respuesta sería no".

El rotativo especializado rememoró entonces los rumores que colocaban a Henry Martin con los tapatíos en 2016, pero en aquel momento, el técnico argentino de los rojiblancos Matías Almeyda descartó al atacante yucateco y por una razón válida al reconocer entonces que "es un gran jugador, pero se está recuperando. A futuro es un jugador que me interesa, obviamente. No se descarta, sabemos que hoy no es (opción de) refuerzo, porque no está en actividad".

El rechazo del "Pelado" Almeyda fue suficiente para la directiva tapatía, que prefirió contratar a un juvenil Ronaldo Cisneros proveniente del Santos Laguna que fichar a Martin y trabajar en su rehabilitación, lo que permitió al América hacerse con los servicios del delantero, que ahora reniega de una posible llegada al redil.