Razones por las que Ricardo Peláez se irá de Chivas

La situación se ha vuelto casi insostenible para el director deportivo del Club Guadalajara, Ricardo Peláez, quien poco a poco ha perdido poder y la toma de decisiones al interior de la dirigencia que encabeza Amaury Vergara, pues con la llegada de Marcelo Michel Leaño al banquillo está claro que el único que no estaba convencido de dejarlo a cargo el resto del Torneo Grita México Apertura 2021 era el propio ex futbolista.

Cuando Peláez informó que Leaño sería el estratega del Rebaño Sagrado, tras el despido de Víctor Manuel Vucetich luego de la Jornada 9, pese a derrotar a Pachuca 1-0, el dirigente fue claro al indicar que el joven timonel de 34 años sería interino, pero la realidad es que el hijo de Jorge Vergara tenía en mente dejarlo el resto de la campaña a pesar de que los resultados no han sido los mejores.

En este sentido, Peláez esta empezando a perder la paciencia no solo por la falta de triunfos bajo las órdenes de Leaño, sino porque los resultados deportivos son una cuestión que únicamente le atañe a él y si no lo dejan elegir al nuevo estratega podría poner su renuncia sobre la mesa de Amaury, quien ahora ha echado mano de sus hermanas y cuñados a la hora de escuchar opiniones acerca de lo que ocurre con Chivas.

Según información de Toque Filtrado de Mediotiempo, Peláez Linares no soportaría que el joven timonel se quedara para el siguiente torneo, lo cual le abriría las puertas a su salida de Guadalajara al considerar que ya no sería de utilidad para la directiva. Aunque hace unas semanas se informó que el director deportivo le propondrá tres candidatos a Amaury, que finalmente terminará por decidir al nuevo técnico, pero si llegaran a calificar a la Liguilla, el panorama daría un vuelco de 180 grados.

"Ahora Michel tiene chances de seguir para el próximo torneo si por ahí mete al equipo a Liguilla, lo cual no es descabellado, no porque Chivas traiga un nivelazo sino porque más bien el torneo está siendo malito y además solo se quedan sin Repechaje 6 de los 18 equipos. Solo que si Amaury y familia deciden dejar a Marcelo, no duden que Peláez piense en hacerse a un lado, ya que no hay resultados en lo deportivo y las decisiones ya no pasan por él", fue parte de lo que publicó el portal.