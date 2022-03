Chivas es uno de los clubes más importantes y ganadores de la historia del futbol mexicano, por lo que la presión que se vive en el interior de la institución es muy grande, sobre todo tras los malos resultados que se han obtenido durante los últimos meses, situación que se complicaría tras la aparición de un video que protagonizan Ricardo Peláez y Marcelo Michel Leaño.

En el Guadalajara se han vivido semanas de mucho estrés debido a la ausencia de resultados positivos durante todo el Clausura 2022 y sobre todo durante toda la gestión del ‘Ajedrecista’, ya que la afición se ha manifestado recurrentemente en su descontento con el proyecto del timonel de 35 años de edad.

En una grabación, supuestamente efectuada el fin de semana pasado en San José, California, previo al partido del Rebaño contra el León, un aficionado captó el momento de la llegada de la escuadra tapatía al PayPal Park, en donde Michel Leaño habría ignorado a Ricardo Peláez a la entrada del vestidor. En el video se percibe como Marcelo ingresa directamente al vestidor sin dirigirle ni una mirada al directivo rojiblanco, quien solamente lo mira pasar.

Hasta el momento no se ha dado a conocer ningún tipo de postura oficial de parte de la institución, pero algunos aficionados han recordado que todo el equipo compartía hotel durante la concentración en California, por lo que no deberían saludarse como si no se hubieran visto previamente.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras confirmarse que el duelo del próximo fin de semana contra Rayados se pospondrá debido a las condiciones de la cancha del Estadio Akron por los eventos extradeportivos que ha albergado, el Guadalajara regresará a la actividad hasta el 9 de abril cuando visiten al Toluca en la cancha del Nemesio Diez.

