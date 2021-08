Así está Chivas en la tabla de posiciones tras igualar con Rayados por Liga MX

El Deportivo Guadalajara no ha iniciado la temporada de la mejor manera. Tras un mercado de pases con nula actividad y con la pérdida de algunas figuras por varias jornadas, el equipo que dirige tácticamente Víctor Manuel Vucetich se ha mostrado muy vulnerable en los primeros partidos de este Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. Y esto, evidentemente, se ve reflejado en la tabla de posiciones.

Chivas inició la fecha 6 en el duodécimo lugar con solamente 5 puntos. Hasta antes de visitar a Monterrey en el Estadio BBVA Bancomer, el Rebaño Sagrado ganó 1 (Puebla), empató 2 (Juárez y Santos Laguna) y perdió 2 (Atlético de San Luis y León). En el comienzo del fin de semana futbolero, este viernes, se disputó un solo encuentro y no modificó el puesto rojiblanco: Tigres goleó 0-3 a Mazatlán.

A lo largo de este sábado 21 de agosto tuvimos varios encuentros más que interesantes que movieron (bastante poco) la tabla. Atlas igualó 0-0 con Toluca en el Estadio Jalisco; León rescató el 1-1 ante Santos Laguna en el minuto final en el Nou Camp y Cruz Azul no pasó del 0-0 con Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras Ramírez. El Deportivo Guadalajara, mientras tanto, también empató 0-0 en su visita a Monterrey.

POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 5 13 2 LEÓN LEÓN 6 13 3 TIGRES UANL TIGRES 6 11 4 TOLUCA TOLUCA 6 11 5 MONTERREY MONTERREY 6 10 6 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 6 9 7 ATLAS ATLAS 6 9 8 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 6 8 9 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 5 8 10 MAZATLÁN MAZATLÁN 6 8 11 NECAXA NECAXA 5 6 12 GUADALAJARA GUADALAJARA 6 6 13 PACHUCA PACHUCA 4 3 14 PUEBLA PUEBLA 5 3 15 QUERÉTARO QUERÉTARO 5 3 16 TIJUANA TIJUANA 5 2 17 JUÁREZ JUÁREZ 5 2 18 PUMAS UNAM PUMAS 5 2

El Rebaño Sagrado tenía la gran oportunidad de sumar de a 3 para escalar algunas posiciones y colocarse en un lugar un poco más acorde a lo que significa esta institución, pero no la aprovechó. Tan solo pudo empatar frente a Rayados, resultado que no es nada malo, pero que tiene otro gusto cuando vienes en una mala racha y encima jugaste con un futbolista de más durante 40 minutos. A pesar de todo esto y de que Chivas no se llevó la victoria, continúa en el puesto 12º, pero ahora con 6 puntos.

Ya para cerrar la Jornada 6, tendremos otros 4 partidos: Pumas UNAM (18º) vs. Puebla (14º), Club América (1º) vs. Tijuana (16º), Necaxa (11º) vs. Juárez (17º) y Querétaro (15º) vs. Pachuca (13º). Como vemos, todos los "necesitados" jugarán después del Guadalajara, por lo que tendrán grandes opciones de rebasarlo y dejarlo afuera de zona de Repechaje. Algunos podrán igualarlo en la línea de 6 unidades, pero allí pasará a contar la diferencia de gol.