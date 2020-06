"Tokio es muy importante para mí": Fernando Beltrán se refirió al pausado sueño olímpico y al nivel que exhibía previo a la pandemia de Covid-19

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, se mostraba como una de las jóvenes figuras ascendentes al exhibir un alto nivel durante el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, pero la pandemia del coronavirus o Covid-19 aletargó ese desarrollo al obligar la cancelación de ese semestre y aislar a los tapatíos durante 82 días de trabajos en casa, hasta el regreso a entrenar en la ciudad de Verde Valle, para el próximo Guardianes 2020, que comenzará el 24 de julio.

El volante de salida del Rebaño Sagrado, de apenas 22 años de edad, se había adueñado de un lugar en la zona media del once inicial del entrenador Luis Fernando Tena, gracias a su talento y visión de juego, por lo que también era regular en las convocatorias de la selección mexicana para el Preolímpico de la Concaca y tenía todo planeado para cumplir su siguiente objetivo: Tokio 2020, que la pandemia también obligó a postergar por un año exacto.

Beltrán fue una de las figuras de Chivas en el Clausura 2020 (Liga MX)

El "Nene", a pesar de los cuatro meses sin actividad mantiene su ilusión intacta, por lo que nadie le quita de la cabeza la intención de participar en la cita olímpica y en una entrevista publicada por el portal oficial de la FIFA reconoció que estar en Tokio 2021, "es muy importante para mí. Es un gran salto para ganarme un lugar en la selección absoluta y también para mis aspiraciones de ir a Europa. Es una buena vitrina si hacemos un gran papel y más si podemos traer una medalla".

�� Mediocampista creativo

�� Estrella emergente de @Chivas

���� Convocado al preolímpico con el Tri

�� Un objetivo entre ceja y ceja@FerbBeltran: "Poder estar en #Tokio2020 es muy importante". — FIFA.com en español (@fifacom_es) June 28, 2020

Beltrán, pese a que la pandemia causada por el coronavirus pausó sus metas y su carrera ascendente, tuvo que recurrir a la fortaleza que le ha ido forjando las pruebas duras de la vida, para asegurar a FIFA.com que la cancelación del Clausura 2020 por la pandemia del Covid-19 "fue algo que nadie espera. En realidad, sí me quedé muy triste, porque venía un preolímpico al que había sido convocado. Además, estaba teniendo mucha confianza por parte de Chivas. Ha sido muy complicado, pero estoy con muchas ganas de volver lo más pronto posible".

El mediocampista defensivo, durante esta época de aislamiento sanitario, reconoció que lo ha aprovechado para disfrutar de los suyos al señalar que "me dedico a estar más cerca de mi familia, ver cómo llevan el día a día, apoyar en lo que hacía falta de la casa, mejorar cosas del negocio de mi mamá... Disfruté mucho, porque ellos me apoyaron mucho, a pesar que no estaba haciendo lo que me gusta, que es jugar fútbol; pero me decían que todo iba a volver pronto y que me preparara. La vida es distinta cuando no estamos dedicados al fútbol, es más complicada, y por eso debo estar agradecido".