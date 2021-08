Uriel Antuna responde al interés del Olympiacos de Grecia

Uriel Antuna no pierde el piso ante las versiones de que el Olympiacos de Grecia planea unirlo a sus filas en el futuro inmediato dentro de la liga del balompié helénico, pues considera que por el momento su único objetivo es concentrarse con las Chivas de Guadalajara para tratar de hacer un buen Torneo Grita México Apertura 2021 en busca de consolidarse como uno de sus mejores jugadores, esto de cara a la Jornada 4 cuando el domingo visiten a Santos Laguna.

El atacante del Rebaño Sagrado quiso dejar de lado la polémica como hace unos meses cuando señaló que prefería irse a Europa antes que ser campeón con el club rojiblanco, por lo que ahora con mayor mesura, y tras conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos con la Selección Mexicana Sub-23, el “Brujo” manifestó que su concentración está al 100% pensando en trasladar el rendimiento que derrochó en Tokio a la Liga MX a partir de este fin de semana en Torreón.

“Sí es un sueño personal que lo he comentado (ir a Europa), pero al final de cuentas estoy en mi club, estoy concentrado en el club, sé que jugando bien aquí y en Selección van a llegar ofertas de otros equipo. Hay que esperar, ahorita estoy concentrado en mi club, concentrado con mi equipo mentalmente porque al final de cuentas eso es lo que me da estar aquí en Chivas, sé que quedar campeón aquí también te abre una vitrina enorme afuera; pero ahorita estoy concentrado aquí y no quiero pensar en nada más”, explicó Uriel Antuna en entrevista para TUDN.

Antuna indicó que luego de darse a conocer en un torneo de tal importancia como los Juegos Olímpicos, los jugadores saben que siempre tendrán otros ojos encima, pero también destacó la importancia de ser regular con Chivas porque en esta campaña buscarán una revancha, tras quedarse eliminados en el Torneo Guard1anes 2021 en el Repechaje por Pachuca, por lo que esta será la primera fecha del campeonato en la que el técnico Víctor Manuel Vucetich contará con equipo completo.

“Claro que sí habrá una diferencia, si bien siempre que haces un buen papel en la selección hay ese tipo de rumores o acercamientos de otros clubes europeos o ese tipo de cosas, pero al final de cuentas el jugar en tu club es lo que te da, que te haces ver", comentó el “Brujo”, quien anotó dos goles en los Juegos Olímpicos.