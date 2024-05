El atacante del Rebaño tiene que pensar muy bien acerca de su futuro, ya que no puede irse al primer equipo que lo quiera.

CONFIRMADO: El motivo por el que no le conviene a JJ Macías ir a León o a Cruz Azul

El futuro de José Juan Macías con las Chivas de Guadalajara pende de un hilo, no solo porque su estilo de juego no convence del todo a Fernando Gago, también porque algunas de sus actitudes no han caído muy bien y esto ha generado un malestar con el cuerpo técnico.

Por tal motivo el futuro del joven goleador del Rebaño Sagrado apunta a otra escuadra donde tenga mayor protagonismo, ya que no ha sido considerado ni para salir a la banca desde el partido de la Jornada 17 y última de la fase regular frente al Atlas, por lo que tampoco lo hará contra América en la Ida de las Semifinales.

Y las versiones de su supuesta partida de Chivas al finalizar este Torneo Clausura 2024 han empezado a tomar fuerza, incluso el último equipo que lo puso en la mira es Cruz Azul, que no ha encontrado una solución con su centro delantero Ángel Sepúlveda, pese al buen momento de Uriel Antuna.

A JJ Macías no le conviene ir a Cruz Azul ni a León

Otro de los clubes que no ve con malos ojos el fichaje de JJ Macías es León, ya que en el 2019 se le vio un gran nivel al canterano de Guadalajara cuando estuvo en Guanajuato a préstamo marcando 19 anotaciones en un año, sin embargo, ahora mismo los Esmeraldas tienen a Federico Viñas como su mejor romperredes y esto afectaría la regularidad del mexicano.

Macías no ha tenido la regularidad que se esperaba. Foto: Imago7

“Tiene que ser muy analítico (JJ Macías) para conocer al club donde pueda jugar cada ocho días, cuando surjan ofertas, tendrán muchos equipos a JJ Macías en su radar, se habla de Léon. ¿A qué a vas a León si está Federico Viñas? Es un buen centro delantero. JJ tiene que ir a Toluca, a Santos, donde no hay centro delantero, a ese tipo de equipos donde sea el 9 titular cada 8 días”.

“El tema es que tienes que ir adonde juegues. A ver ¿quién te quiere? Santos, ahí no hay centro delantero, Toluca, Atlas… hay que pensar en esas decisiones deportivas más que económicas, porque a veces como jugador te ganan los renombres de los equipos aunque no juegues”, fue parte de lo que reveló David Medrano en el Súper Gol de Radiograma Jalisco.