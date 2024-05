El atacante de los rojiblancos no ha tenido el rendimiento que se esperaba a su llegada en enero pasado.

El Club Guadalajara ha logrado meterse de lleno a la pelea por el campeonato del Torneo Clausura 2024 con todo y la serie de dudas que se generaron al arranque del certamen de la mano del entrenador Fernando Gago, pero el que no vive su mejor momento es Javier Hernández.

Chicharito Hernández Chivas está muy lejos de lo que alguna fue y no solo por la contundencia que lo llevó a ganarse un prestigio dentro y fuera de México, pues jugó en cubes como Manchester United y Real Madrid, pero también es el máximo anotador del Tricolor.

No obstante, con el Rebaño Sagrado apenas suma un gol en este torneo y ha tenido fallas garrafales que dejan en evidencia su falta de ritmo futbolístico, por lo cual ha tenido que alternar la titularidad con Ricardo Marín, quien para el técnico Fernando Gago, es su artillero estelar.

Se confirmó lo que nadie quería escuchar de Chicharito Hernández

Y la única respuesta ante todas las críticas que se han vertido sobre el atacante de Guadalajara es que simplemente no tiene la dinámica suficiente para adecuarse al estilo de juego de Gago, lo cual ha tenido un efecto negativo cada que pisa el área rival, tal y como se vio en la falla que cometió frente al arco de Toluca el sábado anterior.

Chicharito solo ha marcado un gol y fue ante Puebla. Foto/ Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Lo dijo poco antes del juego de Ida de Cuartos de Final ante el Toluca, por lo que más sorpresivo fue que “Chicharito” apareciera como titular, cuando ya se había visto que el delantero sigue sin entrar en ritmo tras la larga inactividad de 8 meses por la lesión que sufrió el año pasado en su rodilla cuando aún jugaba para el Galaxy de la MLS”.

“En la Vuelta, tras la experiencia vivida, Gago mandó a la banca a Javier y puso de inicio a Marín, para después en el segundo tiempo hacer el cambio a la inversa del juego anterior. De nuevo, “Chicharito” no pesó, y su única oportunidad que desperdició estuvo cerca de convertirse en una lamentación de grandes dimensiones si no es por el VAR, que hizo ver que Alexis Vega estaba en fuera de lugar para que le anularan el gol que le daba el pase al Toluca. Es una realidad, “Chicharito” no está en el ritmo que exige un equipo que pretende avanzar a la Final y ser campeón, y sin duda, para Gago debe ser complicado tomar la decisión previo a cada partido por la presión mediática que significa tener a un referente de tal magnitud y que la afición lo sigue queriendo”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla.