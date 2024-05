En las Chivas de Guadalajara todo es fiesta y satisfacción por estar en la antesala de la Gran Final del Torneo Clausura 2024, por lo que jugarán las Semifinales frente al América en una serie que será de poder a poder, donde se pondrá a prueba la verdadera capacidad del entrenador Fernando Gago.

El nombre del director deportivo, Fernando Hierro ha estado en el ojo público en los días recientes ante las versiones de que se puede ir a Arabia Saudita en el verano con el equipo Al Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, pero la realidad es que no hay nada oficial, por el momento.

No obstante, en el propio Fernando Hierro tampoco se ha reunido con el dueño de Chivas, Amaury Vergara para comunicarle su interés de marcharse, incluso antes del arranque de la Liguilla el español publicó un mensaje para motivar a los jugadores rojiblancos para derrotar a Toluca.

Por tal motivo, la postura de Hierro ha sido de sorpresa ante la serie de rumores que lo ponen con pie y medio en Al Nassr, pues un medio ibérico la semana pasada publicó que el directivo ya había ido a Arabia a firmar su contrato, pero esto tampoco ha sido confirmado.

Hierro no ha hablado de su supuesta salida de Chivas. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“Que se vaya el director deportivo es una opción que sigue latente por el interés del Al-Nassr, que espera con los brazos, y la chequera abierta, a Hierro. Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial, me cuentan que Hierro en corto llegó a reconocer que él mismo se sorprendió con esa noticia de su salida. Peeeeero, como dicen en mi pueblo: cuando el río suena, es porque agua lleva. Si algo tiene Hierro es que es todo un gentleman, así que si se queda o se va, seguramente no será por la puerta de atrás”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Chivas recibe a América en el primer capítulo de Semifinales

Los rojiblancos le harán los honores al acérrimo rival el miércoles en la cancha del Estadio Akron en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El duelo se podrá observar en tv abierta a través de Azteca Siete y Televisa en el Canal 5, así como en la plataforma VIX+ y en Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.