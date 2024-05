Esta noche Chivas tendrá la primera gran definición de cara a alcanzar el campeonato del Clausura 2024 cuando enfrente a América por la ida de la Semifinal del Clausura 2024 de la Liga MX. Debido a esto repasamos las noticias más importantes previo al encuentro en el Estadio Akron.

Para el juego de esta noche, Fernando Gago no solo sorprendió con un borrado para la convocatoria, sino que además con la alineación. A su vez, se confirmó lo que todo el mundo esperaba saber de Chicharito Hernandez, mientras que Fernando Hierro tomó esta postura antes de abandonar al Guadalajara para emigrar a Arabia Saudita.

Sorpresa en la convocatoria de Fernando Gago

El Guadalajara dio a conocer los 21 convocados para el juego contra América por la Semifinal de la Liguilla con una llamativa sorpresa. Se trata de Lalo Torres quien venía siendo considerado como una alternativa para Fernando Gago a pesar de sus errores en la Concachampions, pero para el choque contra las Águilas de hoy no estará en la banca.

Se confirmó lo que nadie quería saber de Chicharito Hernández

Chicharito está fuera de ritmo para la Liguilla. (Foto: Imago7)

Desde su llegada Chicharito Hernández no terminó siendo lo trascendental que se esperaba en Chivas y hoy se encuentra en la Liguilla. A su vez, se confirmó lo que nadie quería saber de él ya que se encuentra aún fuera de ritmo para los juegos más importantes en la fase final del Clausura 2024.

La postura que habría tomado Fernando Hierro en Chivas

Fernando Hierro habría tomado una importante postura de cara a su futuro en Chivas antes de partir a Arabia Saudita. “Que se vaya el director deportivo es una opción que sigue latente por el interés del Al-Nassr, que espera con los brazos, y la chequera abierta, a Hierro. Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial, me cuentan que Hierro en corto llegó a reconocer que él mismo se sorprendió con esa noticia de su salida. Peeeeero, como dicen en mi pueblo: cuando el río suena, es porque agua lleva. Si algo tiene Hierro es que es todo un gentleman, así que si se queda o se va, seguramente no será por la puerta de atrás”, informó Sancadilla en Grupo Reforma.

Sorpresa en la alineación de Chivas vs. América

Chivas se prepara para enfrentar a América por la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2024. A su vez, Fernando Gago paró una posible alineación para enfrentar el juego de esta noche en la que sorprendió al poner a Chicharito Hernández como titular. “Dentro de una plática que se tuvo en el Guadalajara, Fernando Gago considera que lo más adecuado para este partido de Ida, va a repetir a Javier Hernández como centro delantero ante el América”, señaló Alejandro Ramírez en TV Azteca.