La afición de Chivas sigue lamentando la ausencia de un jugador como José Juan Macías en la plantilla, quien sigue sin recibir oportunidades por parte del entrenador Fernando Gago; sin embargo, se filtraron las razones exactas de la ruptura entre estratega y goleador.

La ausencia de JJ se justificó en un principio a que su estilo de juego no era del agrado del timonel argentino, quien busca a un delantero que colabore más en la elaboración de juego; posteriormente se mencionó que surgieron diferencias entre ambas partes, por lo que ahora ya se sabe la información completa.

El reportero de As México, César Huerta, reveló en su canal de YouTube que todo comenzó por un asunto de gustos de parte de Gago, pero que después no hubo comunicación entre futbolista y entrenador, por lo que han llegado al punto de “caerse mal”.

“Cuando arrancó la temporada, Fernando Gago le dio la oportunidad a José Juan Macías de ser titular: Ricardo Marín venía de una lesión que sufrió al final del torneo anterior; Javier Hernández venía de la operación, le faltaba mes y medio de recuperación. Me cuentan que desde los primeros partidos, algo de José Juan no le gustó a Fernando Gago.

“Cuando empezó a relegarlo, no hubo dialogo, es decir, te bajo del cuadro titular a la banca y no te doy explicación. Después, de la banca a la tribuna y no te doy explicación (…) ¿Hay un tema personal? Sí, lo hay. Entiéndase, no se caen bien y me lo dijeron tal cual.

“Esto no significa que se hayan peleado, que se hayan gritoneado, ni que se hayan dicho de cosas en el vestidor o que se hayan reclamado, que haya habido alguna confrontación mayor, nada de eso, nada. Lo único que me han dicho es que se caen mal”, explicó Huerta, dejando clara la situación entre ambos personajes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. América de Ida de las Semifinales del Clausura 2024?

La Liga por fin dio a conocer que el primer choque entre los dos clubes más importantes de México se suscitará el próximo miércoles 15 de mayo en punto de las 20:05 horas en el Estadio Akron, en donde los rojiblancos están obligados a conseguir una ventaja.