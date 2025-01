Chivas de Guadalajara sufrió un golpe en Aguascalientes. El equipo de Óscar García Junyent perdió contra Necaxa 3 a 2 en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Los goles del equipo local fueron convertidos por Pável Pérez, Tomás Badaloni y Ricardo Monreal.

Por el lado del Rebaño Sagrado, los tantos los marcaron Gilberto Sepúlveda y Roberto Alvarado, de penal. El Tiba fue quien abrió el marcador a los 6 minutos del segundo tiempo, pero Chivas no pudo sostener la ventaja. Por su parte, el Piojo anotó el descuento que significó el último grito del partido.

Definitivamente, Chivas no dio la talla en la casa de los rayos. El primer tiempo finalizó empatado y sin goles, pero las situaciones más peligrosas corrieron por parte del local. El segundo tiempo tuvo a Necaxa también como dominador, a pesar de que el Rebaño alcanzó a convertir 2 tantos.

Por si no fuera suficiente, el tanto del empate fue convertido por Pável Pérez, que hasta hace poco tiempo era futbolista rojiblanco. La ley del ex se hizo presente y fue un gol clave para lo que terminó siendo victoria para los locales. Finalmente, la defensa de Chivas no pudo aguantar al ataque de Necaxa.

La falta de liderazgo de Chicharito Hernández

Javier Hernández volvió a jugar en Chivas luego de haber cumplido la fecha de suspensión ante Santos Laguna. Chicharito portó el gafete ante los rayos, pero desde lo futbolístico volvió a decepcionar y no pudo aportarle al equipo en ataque. A pesar de que no le dieron oportunidades sus compañeros, él tampoco pudo generarlas por su cuenta.

Una muestra de que Hernández no asume el liderazgo en el Rebaño Sagrado fue que el ejecutor del penal fue Roberto Sepúlveda. A pesar de que el Piojo convirtió y ya se había hecho cargo en varias oportunidades, venía de errar ante Santos Laguna, y se trataba de un penal pesado porque era en plena derrota.