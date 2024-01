Chivas hizo oficial este miércoles el regreso de Chicharito Hernández a Verde Valle tras más de 14 años. Por otro lado, en el día de hoy se lanzaron las entradas para ver la presentación del hijo pródigo y en cuestión de minutos se agotaron todos los tickets disponibles. ¡Locura en el Rebaño Sagrado!

A lo largo de las últimas semanas la afición Rojiblanca estuvo revolucionada debido a que era inminente el anuncio del fichaje. A su vez, se dio luego de que América haya salido campeón, por lo que la amargura pasó rápido y la ilusión volvió a resurgir con la vuelta del mesías.

Por otra parte, tras confirmarse el regreso de Chicharito Hernández, Chivas lanzó las tickets para acomapañar el regreso del atacante. Estas solamente eran gratuitas para los abonados, por lo que se esperaba que colapsara la página web del Rebaño Sagrado para conseguir un boleto.

Así sucedió porque en cuestión de minutos se agotaron todos los boletos para estar presente en el regreso de Javier Hernández. “Se acabaron. SOLD OUT la presentación del Chicharito”, informó David Medrano en sus redes sociales, por lo que el resto de los Chivahermanos tendrán que ver la presentación desde una pantalla.

De esta manera, Chivas se habrá asegurado un lleno total en el Estadio Akron sin que haya partido por la Liga MX. Sin dudas, será un evento sin precedentes en los últimos años del futbol mexicano.

Ricardo Marín feliz por el regreso de Chicharito Hernández

Uno de los grandes perjudicados ante el regreso de Javier Hernández es Ricardo Marín, quien no pudo ocultar su alegría por la vuelta de Chicharito. “En un principio, cuando empezaba a salir el rumor, obviamente uno se va haciendo a la idea. Obviamente no era nada oficial, o sea, era solo el rumor, pero igual ya me iba haciendo un poco la idea y aun cuando fue pasando el tiempo se acercaron a hablar conmigo”, comentó.

Y agregó: “Fue Fernando Hierro, pues fue el que me comenta, y pues en ningún momento tuve ningún problema en cederlo. Al contrario, yo en cuanto tomé ese número sabía la responsabilidad que era y quien lo había llevado a hacer ese de ese mítico 14. Entonces, entregárselo al Chícharo para mí es un honor”.