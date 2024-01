Chivas hizo oficial el regreso de Javier Hernández al Rebaño Sagrado luego de 14 años fuera de México. Por otro lado, en medio de esto Ricardo Marín habló de Chicharito para mencionar cómo le dijeron que tenía que ceder el dorsal 14 y por qué se ilusiona con el goleador histórico de la Selección Nacional de México.

A lo largo de las últimas horas todo Guadalajara estuvo revolucionado debido a que se da finalmente el regreso del hijo pródigo. De esto no quedó exento ningún jugador Rojiblanco ya que no llega un atacante, regresa la última gran leyenda que tuvo el futbol mexicano en su historia.

Por otro lado, quien va a tener competencia y que tuvo que ceder ante la llegada de Javier Hernández fue Ricardo Marín. En diálogos con Claro Sport, el atacante comentó cómo fue que le dijeron que tenía que vestir el dorsal 19 y lo que siente el regreso de Chicharito.

“En un principio, cuando empezaba a salir el rumor, obviamente uno se va haciendo a la idea. Obviamente no era nada oficial, o sea, estaba solo el rumor, pero igual ya me iba haciendo un poco la idea y aun cuando fue pasando el tiempo se acercaron a hablar conmigo. Fernando Hierro, pues fue el que me comenta, y pues en ningún momento tuve ningún problema en cederlo. Al contrario, yo en cuanto tomé ese número sabía la responsabilidad que era y quien lo había llevado a hacer ese de ese mítico 14. Entonces, entregárselo al Chícharo para mí es un honor”, comentó.

Ricardo Marín habló de la llegada de Chicharito Hernández.

Y agregó: “La verdad es que mucha ilusión. Sabemos la trayectoria que tiene Chicharito. Es un honor compartir vestidor con él y sin duda estoy muy ilusionado de aprenderle muchísimas cosas. Estuvo mucho tiempo en la élite del fútbol mundial, entonces será un honor aprender y sumar. Ahora tenemos un compromiso juntos que es levantar la copa con Chivas y feliz de poder estar con él”.

Por otro lado, habló si tendrá o no presión al competir por un puesto con Javier Hernández. “Yo creo que más que presionarnos nos va a motivar. Sabemos las ganas que tiene Chicharito de trascender. Su carrera se ha caracterizado por eso. Entonces, sabemos la inyección de ánimo que nos da y la motivación que nos va a poner para todos, para conseguir ese ansiado título. Entonces, yo creo que cambiará en lugar de presión a motivación”, expresó.

Ricardo Marín habló de su lesión y de los objetivo de Chivas

Como se sabe, Ricardo Marín no pudo jugar los primeros dos encuentros por una lesión y se espera que regrese el próximo fin de semana. Debido a esto, comentó cómo viene su recuperación y qué objetivo se plantea Chivas para el Clausura 2024.

“Ahorita estoy enfocado en recuperarme y regresar de la mejor manera, pero sin duda va a ser una competencia muy linda. Yo creo que es la base, tener una buena competencia o competencia sana dentro del grupo para ser campeón. Ya en el momento que me toque estar ya al 100% con Fernando (Gago) ya me toca hablar ahí del juego dentro del campo”, comentó.

Y agregó: “Todos sabemos lo que representa Chivas. Sabemos que Chivas siempre tiene que estar en los primeros lugares y estar peleando por los títulos. Obviamente las contrataciones nos dan esa inyección de variantes y energía. Entonces, la verdad que internamente el grupo está muy motivado y contento por los jugadores que han llegado, y la verdad que nosotros apuntamos a lo más alto. Tenemos esa idea de quedar campeones y vamos a estar trabajando para lograr eso”.