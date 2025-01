Chivas se prepara para enfrentar a Tigre por la jornada tres del Clausura 2025 de la Liga MX luego de la dura derrota que sufrió contra Necaxa por 3-2. Por otro lado, chivahermanos se mostrará molesta a días del encuentro debido a que destapan que Chicharito Hernández se perfila para ser titular el próximo sábado en el Estadio Akron.

En enero del 2024 el atacante fue recibido como leyenda, pero pasaron los días, semanas y meses y tan solo gritó un gol. Tras su anotación contra Puebla, el nueve rojiblanco falló jugadas claras, estuvo mucho tiempo lesionado y no marcó la diferencia para que el Rebaño Sagrado logre quedarse con los tres puntos.

Chivas necesita que sus centrodelanteros empiecen a anotar para que la definición no recaiga solamente en jugadores como Roberto Alvarado. Sin embargo, Chicharito Hernández no da ningún tipo de solución y la afición está molesta porque no solo falla, sino que además le quitar oportunidades a Teun Wilke.

Chicharito Hernández será titular ante Tigres.

Para el juego contra Tigres los chivahermanos comenzará a enojarse con Óscar García Junyent debido a que sería titular. “Javier Hernández apunta como titular para el partido del próximo sábado. Ya jugó 90 minutos, vamos a darle la posibilidad de que de nuevo arranque”, informó Alex Ramírez esta mañana en su canal de YouTube.

¿Cuándo y a qué hora se juega Chivas vs. Tigres?

Como decíamos, Chivas y Tigres se enfrentan este sábado en el Estadio Akron por la jornada tres del Clausura 2025. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá seguir en vivo y en directo por Amazon Prime en todo el territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.