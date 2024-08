La etapa de Miguel Jiménez como futbolista de Chivas duró varios años. Incluso, más de lo que muchos aficionados hubiesen deseado. Aunque permaneció en la institución durante varias temporadas, los fanáticos rojiblancos nunca terminaron de verlo como un arquero confiable.

El Wacho Jiménez ya se ha marchado, pues tras finalizar su contrato con el Rebaño se unió a las filas del Puebla. En el último semestre, el experimentado guardameta no fue tenido en cuenta ni para las convocatorias, por lo que estaba a las claras que se marcharía en este mercado.

No lo olvidan: Aficionados siguen pendientes del Wacho Jiménez

Aunque el Apertura 2024 de la Liga MX se encuentra en receso, la Leagues Cup ha servido para que varios entrenadores le den rodaje a otros futbolistas de sus respectivas plantillas. Por ejemplo, Puebla utilizó al Wacho Jiménez como su portero en la competición internacional.

No obstante, los resultados no fueron los esperados y la Franja ya se despidió en la primera fase de la competición. Tal y como se esperaba, Puebla poco pudo hacer ante el poderío de sus dos rivales: perdió 2-0 ante Inter Miami y 2-1 frente a Tigres UANL.

El debut de Puebla con derrota frente a Inter Miami había servido para que varios fanáticos del Rebaño vieran en acción al Wacho Jiménez, quien pudo hacer más en los goles estadounidenses. Este miércoles, el portero volvió a ser señalado, pues puso una débil resistencia ante el remate de Sebastián Córdova, quien abrió la cuenta para los regiomontanos.

No se fue conforme: Lo que dijo el Wacho Jiménez sobre su salida de Chivas

Así como le llegan críticas de su paso por el Rebaño, Miguel Jiménez también tuvo sus cosas para decir acerca de la forma en la que se dio su salida. “Nunca tuvieron el acercamiento las personas que estuvieron ahí de acercarse y decirme: ‘Wacho, tu situación está así y pues no te vamos a renovar’. Me enteré porque sabía de mi contrato y mi representante me lo dijo, pero uno como persona del club, como canterano de Chivas quieres escuchar que te digan las cosas como son. No se me acercaron, no me dijeron nada. Fue una cosa que me molestó, pero que al final de cuentas pues ya pasó. Siempre lo he dicho, con Chivas voy a estar muy agradecido”, dijo el Wacho para el podcast PorterosTV.