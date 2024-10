La salida de Alexis Vega de las Chivas de Guadalajara terminó por dejar mal parada a la directiva comandada por Amaury Vergara por haber invertido más de 10 millones de dólares en el atacante y prácticamente haber recibido una décima parte, pero el ahora jugador de Toluca asegura que no se fue en malos términos del equipo rojiblanco.

Aunque los últimos meses de Alexis Vega en el Rebaño Sagrado no fueron los mejores, tanto a nivel futbolístico como en su relación con los seguidores, el futbolista afirmó que no tiene ningún resentimiento con la institución y mucho menos con el dueño Amaury Vergara, a quien únicamente le profesó palabras de agradecimiento.

Alexis Vega no tiene resentimientos con Chivas

En entrevista con ESPN, el Gru confirmó que nunca hablará mal de Chivas porque se siente agradecido: “Siempre he dicho que jamás voy a hablar mal del club ni de la afición. Desde mi salida cuando me despedí de mis compañeros, de Amaury, siempre le hice saber que estaría agradecido con el club porque me brindó muchísimo, me dio muchísimo a mí y a mi familia no tengo nada que reprocharles”.

Vega no quiso caer en provocaciones contra Chivas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Ellos me hicieron crecer muchísimo, le agradezco por todo lo vivido. De todos los errores se aprende. Me ha tocado pasar por varias cosas y yo creo que es algo que tenía que haber pasado para que yo pudiera sentar cabeza y ahora estoy tranquilo. No tengo nada que reprocharle a Chivas”, fue parte de lo que confesó Vega al citado medio.

Alexis Vega llegó a la Perla Tapatía en el 2019 acumulando un total de 252 partidos entre todos los torneos donde tuvieron participación y anotó 51 tantos, aunque ninguno de ellos se dio en la Liguilla ni tampoco le pudo marcar al América, algunas de las razones que siempre le criticó la afición.

Aunado a ello, cometió indisciplinas que provocaron el malestar de la directiva comandada por Amaury Vergara, quien en el 2023 lo quiso dejar fuera de la institución, pero debía pagarle el resto de su contrato millonario que expiraba en el 2024, razón por lo que prefirió “casi regalarlo” a Toluca con tal de que se fuera de la institución.