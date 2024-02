Alexis Vega ha sido una de las apuestas más arriesgadas que ha hecho Chivas en toda su historia debido a las grandes cantidades de dinero que invirtió en él; sin embargo, el delantero no fue capaz de rendir como se esperaba y terminó regresando al Toluca, por lo que ahora reveló un detalle sobre sus últimos meses en el Rebaño que le impidió tener un mejor rendimiento.

Gru agotó la paciencia de la directiva del Guadalajara debido a sus constantes indisciplinas, en donde la última que toleraron Amaury Vergara y Fernando Hierro fue la de la fiesta que hicieron en el hotel de concentración junto a Cristian Calderón y Raúl Martínez.

Sin embargo, Alexis Vega reveló que su rodilla sí requiere de tratamientos especiales debido a las múltiples lesiones que ha registrado en esa zona de su cuerpo, por lo que ahora tiene que hacer cosas adicionales para estar en buena forma física, ya que en el Rebaño le impedía rendir como esperaba.

“Mucha gente habla y se ponen muchas cosas sobre mi rodilla, es verdad que es una rodilla lastimada, con tres cirugías, hasta en Chivas los últimos partidos jugaba con mucho dolor, ahora con Toluca he estado muy feliz porque no me ha dado ninguna molestia.

“Todos los días en el gimnasio fortalezco, ahora también tengo una sesión especial para meterle un poco más de fuerza para que no se resienta, el mantenimiento que le debo de dar, terminando los partidos y los entrenamientos sí o sí tengo que estar con hielo, tratar de cuidar lo más que se pueda para que no vuelvan esos dolorcitos que sin duda alguna son un poco molestos para poder jugar al futbol”, explicó en TUDN.

La rodilla de Alexis Vega

El delantero ha sufrido varias lesiones en esa extremidad, por lo que inclusive no pudo participar con la Selección Mexicana en la Copa Oro del 2023, por lo que hizo rehabilitación en el Guadalajara para poder volver a jugar, aunque no quedó en las mejores condiciones para hacerlo a plenitud.