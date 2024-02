La fama es un enemigo al que pocos futbolistas saben vencer durante su apogeo como jugadores profesionales, por lo que las malas decisiones suelen ser el motivo de que se terminen muchas carreras; sin embargo, la polémica vuelve a tocar la puerta de Chivas debido a los comentarios de una actriz de cine para adultos.

Giselle Montes reveló en una entrevista en el canal de YouTube de Charly Galleta que ha tenido encuentros casuales con futbolistas de varios clubes como Tigres, Atlas y el Guadalajara, en donde la actriz dejó entrever el nombre del futbolista con el que se involucró, pero sin decirlo directamente.

“Futbolistas de Chivas, Tigres y Atlas, no puedo decir los nombres. Famosos y casados, pero no puedo decir, ahí se los dejo de tarea, que investiguen”, declaró la actriz, en donde alguien del staff comenzó a dar nombres al azar, en donde al mencionar a Miguel Jiménez, Montes de inmediato se puso nerviosa y le pidió que se callara.

Hay que recordar que hace unos meses se suscitó un caso de indisciplina en el vestidor del Rebaño, en donde algunos jugadores habrían metido a mujeres en el hotel de concentración de Toluca, acción que ocasionó la salida de la institución de Alexis Vega y Cristian Calderón.

También hay que recordar que cuando se desató la controversia, la directiva de inmediato separó a los futbolistas involucrados, en donde en ningún momento apareció el nombre de Miguel Jiménez, quien siguió jugando con regularidad, por lo que no es un hecho que el Wacho haya sido el mencionado por Giselle Montes.

¿Fue indisciplina el encuentro de un futbolista de Chivas con Giselle Montes?

La actriz de cine para adultos no entró en detalles del momento en el que se suscitó el encuentro, solo mencionó que fue hace un año, por lo que no se sabe en qué momento sucedió, ya que si fue en tiempo libre del jugador, el club no tendría ningún argumento para considerarlo una falta al reglamento interno.

¿Por qué ya no juega Miguel Jiménez?

Desde la salida de Veljko Paunovic, el Wacho perdió su lugar inamovible en el once titular del Guadalajara, por lo que fue relegado al tercer portero, detrás de Raúl Rangel y Óscar Whalley, por lo que aunado a que su contrato vence en junio, su salida es inminente.

